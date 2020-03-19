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Гороскоп на сегодня: Рак может попасть в конфликтную ситуацию, а у Львов – успешный день

Астрологический прогноз на 19 марта для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:40

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2020 года, для Овна

Сегодня вам нужно будет приложить немало усилий, чтобы добиться хороших результатов в рабочих делах. Но это того стоит – потом будете очень гордится собой. На любовном фронте все стабильно хорошо, не забывайте только уделять побольше времени своим возлюбленным.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2020 года, для Тельца

Деловые переговоры, новые сделки или подписание документов пройдут удачно. Вот только ваши мысли сегодня будут заняты другими заботами. Например, делами любовными – есть о чем подумать, чтобы вывести отношения на новый уровень.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2020 года, для Близнецов

Постарайтесь сегодня быть менее активными и разговорчивыми, ведь как в деловых, так и в личных отношениях возможны противоречия. В ваших силах не довести дело до ссоры. Поэтому старайтесь контролировать сегодня ваши слова и действия.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2020 года, для Рака

Сегодня велика вероятность попасть в конфликт или какой-то скандал. Поэтому старайтесь не влезать в чужие разборки, следить за словами и контролировать эмоции. С этой целью хорошо бы взять себе выходной или просто минимизировать общение.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2020 года, для Льва

Сегодня вы будете успешны в любой сфере, от чего будете довольны собой и своей деятельностью. В любовных делах все стабильно. Вечер уделите себе и делам, которые принесут вам удовольствие.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2020 года, для Девы

Сегодня вы будете полны сил и энергии. Подумайте, куда вы можете ее направить, чтобы извлечь из этого максимальную пользу. Вечером уделите внимание своему любимому человеку.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2020 года, для Весов

Сегодня вам нужно быть максимально сдержанным в своих эмоциях. Постарайтесь не критиковать никого и не обижать родных людей – потом будет сложно наладить отношения. В финансах будет все стабильно, только не тратьте много денег.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вам нужно максимально беречь свои силы: на работе не переусердствуйте, все равно ваши усилия не оценят по достоинству, физические нагрузки следует уменьшить, чтобы избежать травм. Не давайте сегодня в долг и откажитесь от дальних поездок.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2020 года, для Стрельца

День для вас сегодня сложиться успешно – на работе все идет по плану, с родными – доверительные отношения, а самочувствие – позволит браться за многие дела. Хорошо будет вспомнить старые связи и завести новые знакомства.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2020 года, для Козерога

День сегодня будет спокойным и уравновешенным – постарайтесь извлечь из него максимум выгоды. Можете планировать уборку в доме и избавление от старых вещей, решайте бытовые вопросы или занимайтесь хозяйством. Вечером уделите время своему хобби.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2020 года, для Водолея

На работе будьте сегодня сдержаннее. Не стоит планировать каких-то грандиозных дел и не беритесь за новые проекты. При этом смело можете искать новое место работы и идти на собеседование – здесь вас ждет успех.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2020 года, для Рыб

Сегодня вам предстоит многое передумать и поменять свое отношение к некоторым вещам. Здесь нет ничего страшного, но лучше если вы не будете слишком близко принимать все к сердцу. Вечером уделите время себе и своим желаниям.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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Источник: Сегодня
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