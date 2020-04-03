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Гороскоп на сегодня: Ракам можно смело браться за новые дела, а Львам нужно уделить время семье

Астрологический прогноз на 3 апреля для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:25

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2020 года, для Овна

Будьте сегодня предельно аккуратными с предложениями по работе, чтобы не стать жертвой аферистов. И сдерживайте эмоции в общении с близкими, чтобы не спровоцировать скандал.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2020 года, для Тельца

Сегодня ваши желания и возможности могут не совпадать, что спровоцирует конфликт. Реагировать на него стоит быстро и мгновенно принимать решения. Старайтесь правильно организовать свои рабочие процессы, чтобы все успеть.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2020 года, для Близнецов

Вас ждет сегодня удачный день, когда дела профессиональные и личные будут даваться вам легко. Но для этого вам нужно держать себя в руках и контролировать эмоции. Иначе конфликтов вам не избежать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2020 года, для Рака

Сегодня смело можете браться за новые дела и проекты, уделите также время своему самообразованию. У вас завяжутся новые знакомства и возобновятся старые рабочие связи. День успешен для бизнеса.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2020 года, для Льва

Сейчас вам придется работать больше, чем прежде. Но вы не из робкого десятка, поэтому сможете легко пережить этот период. Если нужна помощь – смело просите о ней и вам помогут. Вечер уделите семье.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2020 года, для Девы

Не нагружайте себя сегодня ни эмоционально, ни физически. Направьте лучше свою энергию и силу в правильное русло – работу. Не выясняйте сегодня отношения – потом будет сложно помириться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2020 года, для Весов

Сегодня смело можете начинать новые дела, проводить переговоры и назначать деловые встречи. Кроме рабочих успехов вас также ждут любовные сюрпризы, которые выведут ваши отношения на новый уровень.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2020 года, для Скорпиона

У вас сегодня появится шанс улучшить свою жизнь, добавив в нее то, о чем вы так давно мечтали. Не отказывайте себе сегодня в маленьких радостях и удовольствиях. Вечер проведите с любимым человеком или родственниками.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2020 года, для Стрельца

Чтобы вы сегодня не делали – все будет получатся. Новые деловые предложения и знакомства романтического характера будут иметь успех и принесут душевное равновесие и удовлетворение.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2020 года, для Козерога

Смело беритесь сегодня за грандиозные проекты – помощь вам обеспечена. Ваши родственники и друзья помогут вам безвозмездно, но вы можете отплатить им своим вниманием – они соскучились по вам.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2020 года, для Водолея

Сегодня не очень удачный день для перемен в профессиональной деятельности, но не стоит отчаиваться – это временное явление. Посвятите день своим родственникам и любимому человеку – это подарит вам душевное тепло.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2020 года, для Рыб

У вас сегодня появятся различные возможности, чтобы улучшить свою жизнь: рабочие дела будут спориться, любовные отношения – на высоте, а ваш внутренний мир – ликует, ведь вы обрели гармонию. Пересмотрите свои установки в отношении здоровья.

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Источник: Сегодня
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