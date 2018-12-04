Гороскоп на сегодня: Ракам можно смело тратить деньги, а Скорпионов ожидают приятные сюрпризы

Астрологический прогноз на 4 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 4 декабря. Фото: pixabay

Овен

Будьте внимательны, нынешний день должен быть весьма ответственным. Если вы его таковым не считаете, значит упустили нечто очень важное.

Телец

Можете позволить себе некоторые обязанности и сомнительные решения пустить на самотек: возможно, из них получится что-нибудь дельное и интересное.

Близнецы

Держите себя в руках и постарайтесь сегодня не возмущаться и не выяснять отношения, особенно если обсуждаемая тема не касается вас и ваших полномочий.

Рак

Сегодня можете смело тратить деньги на приобретение полезных вещей для дома и семьи. Потом на это не будет либо времени, либо денег, либо желания.

Лев

Не прячьтесь за обстоятельства, не ищите оправданий, лишь бы не выполнять порученное вам дело. Все равно вам придется за него взяться.

Дева

Найдите время и место, чтобы выплеснуть все переживания, которые вы храните внутри себя. Иначе все ваши дальнейшие действия не принесут результатов.

Весы

Четко выскажите свои идеи и поделитесь собственным видением перспектив. Будьте убедительны, и шеф обязательно оценит ваше рвение.

Скорпион

Если вы любите приятные сюрпризы — сегодня они посыплются на вас, как из рога изобилия. Наслаждайтесь неожиданными радостными моментами.

Стрелец

Придется упорно трудиться, но результаты превзойдут ожидания. Кроме того, сегодняшний день поможет вам научиться лучше разбираться в людях.

Козерог

Нынче вы быстрее, чем обычно, справитесь с вашими непосредственными обязанностями, какими трудными и многообразными они бы ни были.

Водолей

В этот день вы сможете решить большинство своих насущных проблем. И в целом эта неделя обещает быть весьма удачной и продуктивной.

Рыбы

Будьте открыты и доброжелательны, ведь не всем так везет, как вам. Не нужно наживать себе врагов, особенно среди сослуживцев, вам с ними еще работать.