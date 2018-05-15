Гороскоп на сегодня: Ракам надо воздержаться от покупок, а Весов ждет отличный день

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2018 года, для всех знаков зодиака

Овен

Любые неосторожные действия — и слова сегодня вполне могут быть использованы против вас вашими же недоброжелателями. Будьте осторожны

Телец

Вашему шефу нужна выполненная работа, а уже потом — здоровый дух сотрудников. Научитесь не брать на себя слишком много, с вас хватит того, что уже есть.

Близнецы

Следите за изменениями ситуации, прислушивайтесь к советам, но не предпринимайте сегодня никаких шагов. Лучше некоторое время отсидеться в тихом уголке.

Рак

Сейчас вам, по сути, приобретать ничего не надо, а вот отложить сбережения на будущее будет очень разумно. Поэтому держите себя в руках.

Лев

Сегодня вашим партнерам срочно захочется обсудить какие-то детали сотрудничества. Не отказывайтесь, тогда сможете отстоять выгодное для вас решение.

Дева

Нынче вам захочется оставить в стороне все рабочие дела и насладиться общением с приятными людьми. Чем быстрее вы справитесь с работой, тем лучше.

Весы

В ближайшее время ваше финансовое положение останется стабильным, а дела будут идти удачно. Звезды обещают отличный во всех смыслах день.

Скорпион

Чем меньше у вас будет работы, тем сильнее будет казаться, что вы готовы свернуть горы. Впечатление это обманчивое — не берите на себя слишком много.

Стрелец

Вашим надеждам на то, что можно будет немного расслабиться, увы, не суждено сбыться. Придется основательно поработать для того, чтоб добиться успеха.

Козерог

Деловые поездки в ближайшее время будут удачными. Положитесь на ваш опыт и умение анализировать ситуацию и не сомневайтесь в своих силах, вы справитесь.

Водолей

Отличный день для того, чтобы заняться делами, которые требуют особого внимания и концентрации. Вы преуспеете, если не будете отвлекаться.

Рыбы

Постарайтесь сегодня не думать о неудачах. Сконцентрируйтесь на приятных моментах, представьте конечную цель и двигайтесь к ней уверенным шагом.