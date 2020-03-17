Гороскоп на сегодня: Ракам нужно быть внимательными, а Львам – расставить приоритеты
Астрологический прогноз на 17 марта для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Овна
Не стоит сегодня начинать новые дела и браться за новые проекты. Лучше подтянуть все хвосты и закончить то, что начали раньше. Следите за эмоциями и словами – высока вероятность конфликта.
Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Тельца
Хороший период для новых встреч и романтических знакомств. Будьте собой и вы встретите вашего человека. Вечер проведите в уединении со своими мыслями и желаниями – все запишите в блокнот и займитесь визуализацией задуманного.
Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Близнецов
Можете почувствовать себя сегодня разбитым и лишенным сил. Если желания работать нет – не насилуйте себя, а сделайте перерыв. После передышки сможете с новыми силами наверстать упущенное.
Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Рака
Сегодня вам стоит быть предельно внимательными и аккуратными. Это необходимо для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций и травм. Постарайтесь больше времени сегодня уделить себе и своим желаниям.
Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Льва
Сегодня вам может катастрофически не хватать времени переделать все дела. Но не стоит браться за все и сразу, лучше распределите дела по мере важности и следуйте этим пунктам. Возможны любовные знакомства и предложения свиданий.
Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Девы
Вы можете смело планировать на сегодня самые невероятные дела, важные встречи и различные переговоры. Вы получите сегодня поддержку близких и друзей, а любимый человек сможет своим поступком зарядить вас хорошим настроением на долгое время.
Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Весов
Постарайтесь максимально воздержаться от конфликтов, ссор и выяснений отношений, потому что рискуете оказаться не у дел. А вот заняться своим самообразованием – очень удачное время.
Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Скорпиона
Сегодня сможете раскрыть свой внутренний потенциал и понять куда вам двигаться дальше. Больше времени уделяйте тем занятиям, которые приносят вам удовольствие. Удачным решением также будет совершить покупку, о которой давно мечтали.
Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Стрельца
Сегодня вы смело можете доверять своей интуиции и делать то, что вам хочется. Если какие-то встречи вам не по душе или неприятно общение с определенными людьми – откажитесь от этого. Вечером пропишите свои 50 самых заветных желаний.
Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Козерога
Сегодня смело можно заключать новые сделки, браться за новые проекты и дела. Только старайтесь избегать рискованных предложений, чтобы избежать финансовых потерь. Следите сегодня за своими деньгами более тщательно.
Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Водолея
Не сомневайтесь сегодня в правоте тех решений, которые принимаете. Можете смело браться за дела, которые считаете прибыльными и удачными. Также удачным будет обустройство дома.
Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Рыб
Хороший день, чтобы вести как активную деятельность – не будет никаких преград, так и пассивную – можете быть просто наблюдателем. В любом случае вы будете чувствовать себя хорошо и уверенно. Вечером насладитесь романтикой с любимым человеком.
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