Гороскоп на сегодня: Ракам нужно быть внимательными, а Львам – расставить приоритеты

Астрологический прогноз на 17 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Овна

Не стоит сегодня начинать новые дела и браться за новые проекты. Лучше подтянуть все хвосты и закончить то, что начали раньше. Следите за эмоциями и словами – высока вероятность конфликта.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Тельца

Хороший период для новых встреч и романтических знакомств. Будьте собой и вы встретите вашего человека. Вечер проведите в уединении со своими мыслями и желаниями – все запишите в блокнот и займитесь визуализацией задуманного.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Близнецов

Можете почувствовать себя сегодня разбитым и лишенным сил. Если желания работать нет – не насилуйте себя, а сделайте перерыв. После передышки сможете с новыми силами наверстать упущенное.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Рака

Сегодня вам стоит быть предельно внимательными и аккуратными. Это необходимо для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций и травм. Постарайтесь больше времени сегодня уделить себе и своим желаниям.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Льва

Сегодня вам может катастрофически не хватать времени переделать все дела. Но не стоит браться за все и сразу, лучше распределите дела по мере важности и следуйте этим пунктам. Возможны любовные знакомства и предложения свиданий.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Девы

Вы можете смело планировать на сегодня самые невероятные дела, важные встречи и различные переговоры. Вы получите сегодня поддержку близких и друзей, а любимый человек сможет своим поступком зарядить вас хорошим настроением на долгое время.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Весов

Постарайтесь максимально воздержаться от конфликтов, ссор и выяснений отношений, потому что рискуете оказаться не у дел. А вот заняться своим самообразованием – очень удачное время.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Скорпиона

Сегодня сможете раскрыть свой внутренний потенциал и понять куда вам двигаться дальше. Больше времени уделяйте тем занятиям, которые приносят вам удовольствие. Удачным решением также будет совершить покупку, о которой давно мечтали.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Стрельца

Сегодня вы смело можете доверять своей интуиции и делать то, что вам хочется. Если какие-то встречи вам не по душе или неприятно общение с определенными людьми – откажитесь от этого. Вечером пропишите свои 50 самых заветных желаний.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Козерога

Сегодня смело можно заключать новые сделки, браться за новые проекты и дела. Только старайтесь избегать рискованных предложений, чтобы избежать финансовых потерь. Следите сегодня за своими деньгами более тщательно.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Водолея

Не сомневайтесь сегодня в правоте тех решений, которые принимаете. Можете смело браться за дела, которые считаете прибыльными и удачными. Также удачным будет обустройство дома.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 марта 2020 года, для Рыб

Хороший день, чтобы вести как активную деятельность – не будет никаких преград, так и пассивную – можете быть просто наблюдателем. В любом случае вы будете чувствовать себя хорошо и уверенно. Вечером насладитесь романтикой с любимым человеком.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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