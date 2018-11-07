Гороскоп на сегодня: Ракам нужно следить за словами, а Овнам – вечером развлечься

Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на 8 ноября

Овен

Делу время — потехе час. Это правило должно на сегодня стать вашим девизом, и начать необходимо все же с дела. А развлечения планируйте на вечер.

Телец

Поручение, которое вам предстоит выполнить, будет не самым приятным. Так что поскорее с ним расправьтесь и принимайтесь за более интересные дела.

Близнецы

Прежде чем решиться на какое-то действие, обдумайте все детали, и не один раз. Если вы все же сомневаетесь, лучше не беритесь вообще за этот процесс.

Рак

Манера общения с руководством сегодня может сыграть против вас. Думайте, что, кому и когда вы говорите. Будьте осторожны, ведь словом можно обидеть.

Лев

Случайная встреча может серьезно повлиять на дальнейшее течение вашей карьеры. Если вы правильно себя поведете, то сможете добиться своей цели.

Дева

Нынче ваш начальник усложнит вам жизнь, подкинув дополнительные задания, выполнять которые вы вроде не обязаны, но лучше подчиниться.

Весы

Все дела, за которые вы сегодня возьметесь, либо уже решены, либо решаются практически сами собой. Вам остается только проконтролировать процесс.

Скорпион

В этот день вам предстоит обсудить некие важные дела с партнерами. Чем менее ответственно вы подойдете к вопросу, тем дольше придется его решать.

Стрелец

Постарайтесь без особой надобности не покидать рабочее место. Есть вероятность, что шефу срочно понадобится ваше участие в каком-то общем деле.

Козерог

Пока вы спокойны, ваши близкие чувствуют себя защищенно. Но если вы чем-то огорчены, все вокруг сразу же испытают на себе ваше плохое настроение.

Водолей

Конкуренты наступают вам на пятки? Не беда. У вас сегодня появится шанс в два счета обойти их, при этом не прилагая каких-то особых усилий.

Рыбы

Не каждый день обязан быть удачным, так что особенно расстраиваться по поводу этого не следует. Подождите какое-то время, и удача вернется к вам.