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Гороскоп на сегодня: Ракам нужно заняться финансами, а Львам – не нужно пытаться переделать всю работу

Астрологический прогноз на 29 апреля для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:11

День обещает быть интересным: кто-то получит новую должность, кто-то зарплату повыше, а кто-то сможете осуществить свою давнюю мечту. В любом случае – скучать точно не выйдет.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2020 года, для Овна

Вас ожидает сегодня довольно спокойный и обычный день. Вся запланированная работа будет выполнена хорошо и качественно. Постарайтесь сегодня закончить все начатые проекты, а вечер посвятить себе и своим желаниям.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2020 года, для Тельца

У вас сейчас очень продуктивный период, когда ваши возможности совпадают с вашими желаниями. Энергии хватит на все, поэтому двигайтесь только вперед и достигайте вершин. Планируйте много и многое получите. Но при этом старайтесь беречь себя, а вечером уделить внимание своим желаниям и мечтам.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2020 года, для Близнецов

Старайтесь сегодня избегать шумных компаний и вечеринок, для вас сейчас идеальное время, чтобы разобраться в себе и своих мыслях, мечтах и желаниях. По возможности, проведите день в уединении и спокойствии, созидая и размышляя.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2020 года, для Рака

Сегодня сконцентрируйтесь на ваших финансовых вопросах. Избегайте необдуманных трат, не давайте деньги никому и не берите в долг. Подумайте также, как можно укрепить свой авторитет на работе, чтобы получить заветное повышение.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2020 года, для Льва

Не старайтесь за один день переделать всю работу. Во-первых, сильно устанете, а силы вам еще понадобятся, а во-вторых, все равно вы не получите идеального результата, на который рассчитываете. Постарайтесь вечером расслабиться и отдохнуть, чтобы набраться сил и восстановиться.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2020 года, для Девы

Сегодня звезды на вашей стороне, поэтому вы смело можете рассчитывать на удачу во всех своих начинаниях. Избегайте выяснения отношений и не доказывайте никому свою точку зрения – только зря потратите свою энергию. Лучше направьте ее на улучшения своего профессионализма.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2020 года, для Весов

Будьте сегодня терпимее к своим родным и близким, иначе рискуете поссориться, а мириться потом будет сложно. Можете получить сегодня довольно неожиданно прибыль, которая поможет вам осуществить свое давнее желание. Вечером ждите приятных известий.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2020 года, для Скорпиона

Если вам кажется, что окружающие вас недооценивают, тогда стоит немного переключить свое внимание на себя. Проанализируйте свои желания и мечты, а также действия по их удовлетворению. Можете получить сегодня новую должность или оклад повыше.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2020 года, для Стрельца

Сегодня вас ожидают перемены к лучшему, если вы конечно немного приложите усилий. Отношения с любимым человеком могут выйти на новый уровень, а на работе вас будут ценить как никогда ранее. Вечер посвятите планированию дел на ближайшую неделю.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2020 года, для Козерога

Сегодня что-то может пойти не так и ваша жизнь потечет в новом русле. Это не плохо и не хорошо, просто – по-новому. Старайтесь больше времени проводить с родными и близкими, а также уделять внимание себе и своим желаниям. Тогда все будут довольны.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2020 года, для Водолея

Сегодня вы получите заманчивое предложение по работе, которое поможет вам выйти на новый профессиональный уровень. Однако, не стоит молниеносно выпаливать свое решение, лучше как следует его обдумайте – в идеале, возьмите тайм-аут до вечера.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2020 года, для Рыбы

Сегодня стоит отказаться от каких-либо резких телодвижений и не принимать решения сгоряча. Обязательно взвесьте все за и против, чтобы быть уверенным в своем решении. Вечером получите приятное известие, которое станет для вас неожиданностью.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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