Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня: Ракам нужно заняться собой, а Девам – внешним видом

Астрологический прогноз на 29 марта для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:39

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Овна

Сегодняшний день идеально подходит для всего, что вязано с романтикой: свидание, признание, подарки и знаки внимания – используйте любой метод. Одиноким Овнам удастся сегодня встретить человека близкого по духу.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Тельца

Постарайтесь обеспечить себя сегодня позитивными эмоциями и беритесь только за те дела, которые доставляют вам удовольствие. Не делайте что-либо через силу и не перегружайте себя физическими нагрузками. Проведите день в свое удовольствие.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Близнецов

Благоприятный для осуществления своих целей и принятия смелых решений. Старайтесь никого не критиковать и не осуждать, тогда и никаких ссор у вас не будет. Будьте терпимее в отношении любимых людей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Рака

Откажитесь сегодня от принятия каких-то важных и стратегических решений. Можете почувствовать холод в отношениях с любимым человеком, но это временно. Поэтому постарайтесь не делать из этого трагедию. Займитесь сегодня собой.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Льва

Вас сегодня ожидает удачный день, если вы настроитесь на позитивные мысли и не будете придаваться тяжелым раздумьям и помыслам. Старайтесь упрощать все, что можно упростить, тогда вам и самим будет легче жить.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Девы

Все ваши мысли и желания сейчас будут направлены на достижение успеха в рабочих делах. Вы всего сможете добиться, если дисциплинируете себя и станете ответственно относиться не только к рабочим делам, а и ко своему здоровью. Вечер уделите себе и своему внешнему виду.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Весов

Сможете сегодня собраться с мыслями и решить вопросы, которые у вас накопились за последнюю неделю. Старайтесь не конфликтовать с окружающими, чтобы не тратить на них свою энергию. Направьте лучше ее в правильное русло – в саморазвитие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Скорпиона

Вы легко сможете решить сегодня все задуманные дела и достичь успеха. Но старайтесь избегать эмоциональный разборок и различных выяснений обстоятельств, чтобы не забивать голову негативом. Сможете восстановить старые связи с друзьями.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Стрельца

Вы попадете в водоворот интересных событий, важных дел и сможете добиться небывалого успеха. Тем не менее, лучше пока оставаться пассивным наблюдателем и просто впитывать нужную информацию. Скоро придет время, когда вам все это понадобиться.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Козерога

Вам сегодня необходимо быть очень активными и любознательными, так вы сможете достичь больших результатов на работе и в личной жизни. Новые контакты, знакомства и встречи пройдут удачно. Вечер уделите своим мыслям и желаниям.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Водолея

День у вас сегодня пройдет замечательно во всех смыслах. Настроение будет на высоте, к вам будут тянуться близкие люди, обращаться за советом коллеги, а любимый человек – боготворить. Наслаждайтесь днем и его прелестными возможностями.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Рыб

Сегодня вы будете находится в отличном настроении, которым вы полните еще и близких вам людей. Не спешите никуда, не старайтесь ухватиться за все дела сразу. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие от сегодняшнего дня.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Тем временем астрологи составили любовный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Финансовый гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака Три знака зодиака, которые притягивают богатство Любовный гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Реальне обличчя Софії Ротару жахнуло користувачів мережі
Реальне обличчя Софії Ротару жахнуло користувачів мережі
Зірка
Зірка "Величного століття" Бурак Озчивит помітно постарів
Наши знаменитости в начале своей звездной карьеры и сейчас
Наши знаменитости в начале своей звездной карьеры и сейчас
Как распознать рак легких по рукам: три действенных способа
Как распознать рак легких по рукам: три действенных способа

Популярные статьи

Вчера, 12:50Events

Сегодня ночью переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Вчера, 09:31Wellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

27 мартаWellness

Молотый или растворимый: как кофе влияет на организм человека

27 мартаПсихология

Зачем переводят часы в Украине в 2020 году

27 мартаFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

27 мартаШоу-бизнес

Игорь Николаев заразился коронавирусом от Льва Лещенко – СМИ

27 мартаFood

Бананы: польза и вред для здоровья

27 мартаTravel

После COVID-19: на видео показали, как планета "очистилась" от людей

27 мартаПсихология

Как коронавирус изменит мир и когда украинцы вернуться к нормальной жизни: ответ астролога

26 мартаШоу-бизнес

Виктор Павлик продает авторские маски: фото и цена

26 мартаFun

Реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки

26 мартаШоу-бизнес

У Льва Лещенко начался отек легких из-за коронавируса – СМИ

26 мартаШоу-бизнес

У Льва Лещенко обнаружили коронавирус и перевели в реанимацию

26 мартаFood

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

26 мартаСпецпроект

Настоящее или подделка: эксперты проверили масло и растительно-сливочные смеси

26 мартаFood

Салаты из редиса: три весенних рецепта

Новости партнеров

На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
Лучшие фото украинской волейболистки Дарьи Дуденок
Лучшие фото украинской волейболистки Дарьи Дуденок
Доїдають хліб без солі: 7 зірок, які в боргах як у шовках
Доїдають хліб без солі: 7 зірок, які в боргах як у шовках
Як змінилися актори серіалу «Бідна Настя»
Як змінилися актори серіалу «Бідна Настя»
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Ученые доказали, что алюминиевая фольга способна улучшить Wi-Fi
Ученые доказали, что алюминиевая фольга способна улучшить Wi-Fi
6 упражнений, которые избавят от целлюлита и лишних килограммов
6 упражнений, которые избавят от целлюлита и лишних килограммов
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность