Гороскоп на сегодня: Ракам нужно заняться собой, а Девам – внешним видом

Астрологический прогноз на 29 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Овна

Сегодняшний день идеально подходит для всего, что вязано с романтикой: свидание, признание, подарки и знаки внимания – используйте любой метод. Одиноким Овнам удастся сегодня встретить человека близкого по духу.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Тельца

Постарайтесь обеспечить себя сегодня позитивными эмоциями и беритесь только за те дела, которые доставляют вам удовольствие. Не делайте что-либо через силу и не перегружайте себя физическими нагрузками. Проведите день в свое удовольствие.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Близнецов

Благоприятный для осуществления своих целей и принятия смелых решений. Старайтесь никого не критиковать и не осуждать, тогда и никаких ссор у вас не будет. Будьте терпимее в отношении любимых людей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Рака

Откажитесь сегодня от принятия каких-то важных и стратегических решений. Можете почувствовать холод в отношениях с любимым человеком, но это временно. Поэтому постарайтесь не делать из этого трагедию. Займитесь сегодня собой.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Льва

Вас сегодня ожидает удачный день, если вы настроитесь на позитивные мысли и не будете придаваться тяжелым раздумьям и помыслам. Старайтесь упрощать все, что можно упростить, тогда вам и самим будет легче жить.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Девы

Все ваши мысли и желания сейчас будут направлены на достижение успеха в рабочих делах. Вы всего сможете добиться, если дисциплинируете себя и станете ответственно относиться не только к рабочим делам, а и ко своему здоровью. Вечер уделите себе и своему внешнему виду.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Весов

Сможете сегодня собраться с мыслями и решить вопросы, которые у вас накопились за последнюю неделю. Старайтесь не конфликтовать с окружающими, чтобы не тратить на них свою энергию. Направьте лучше ее в правильное русло – в саморазвитие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Скорпиона

Вы легко сможете решить сегодня все задуманные дела и достичь успеха. Но старайтесь избегать эмоциональный разборок и различных выяснений обстоятельств, чтобы не забивать голову негативом. Сможете восстановить старые связи с друзьями.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Стрельца

Вы попадете в водоворот интересных событий, важных дел и сможете добиться небывалого успеха. Тем не менее, лучше пока оставаться пассивным наблюдателем и просто впитывать нужную информацию. Скоро придет время, когда вам все это понадобиться.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Козерога

Вам сегодня необходимо быть очень активными и любознательными, так вы сможете достичь больших результатов на работе и в личной жизни. Новые контакты, знакомства и встречи пройдут удачно. Вечер уделите своим мыслям и желаниям.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Водолея

День у вас сегодня пройдет замечательно во всех смыслах. Настроение будет на высоте, к вам будут тянуться близкие люди, обращаться за советом коллеги, а любимый человек – боготворить. Наслаждайтесь днем и его прелестными возможностями.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, для Рыб

Сегодня вы будете находится в отличном настроении, которым вы полните еще и близких вам людей. Не спешите никуда, не старайтесь ухватиться за все дела сразу. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие от сегодняшнего дня.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

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