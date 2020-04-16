Гороскоп на сегодня: Ракам предстоят испытания, а Львам – изменения

Астрологический прогноз на 16 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2020 года, для Овна

Будьте аккуратнее с просьбами и требованиями к своим деловым партнерам и в личных отношениях. Это избавит вас от каверзных замечаний и конфликтов. Вечером постарайтесь расслабиться.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2020 года, для Тельца

Если исключите любые разбирательства и выяснения отношений, то сможете провести этот день максимально продуктивно. За это обязательно похвалите себя, а вечером вознаградите чем-то вкусным и приятным.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2020 года, для Близнецов

В профессиональных делах вас ждет успех и, как результат – прибыль. Сможете похвалить себя за продуктивный день, если правильно распланируете его. Уделите время своему здоровью, перейдите на правильное питание и займитесь спортом.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2020 года, для Рака

Сегодня вам могут выпасть испытания, которые потребуют быстрых решений. Не стоит рассчитывать на постороннюю помощь – вы должны справиться со всем сами. Сконцентрируйтесь и не отвлекайтесь на мелочи, тогда сможете достичь хороших результатов.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2020 года, для Льва

Сегодня идеальный день для изменений – если давно хотели поменять что-то во внешности или гардеробе – полный вперед. Сможете сделать все красиво, быстро и стильно. Это же касается и перестановки в доме. К слову, это поможет вам избежать выяснения отношений с домочадцами.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2020 года, для Девы

Чтобы справиться со всеми намеченными делами вам необходимо будет приложить немало физических сил и эмоциональных затрат. Не следует обращаться за помощью к малознакомым людям, лучше постарайтесь справиться со всем сами – у вас все получиться. Вечером насладитесь спокойной обстановкой дома.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2020 года, для Весов

Вас сегодня ждет насыщенный день, полный интересных событий и знакомств. Любовные отношения принесут удовольствие, если сможете не цепляться к своему партнеру и не предъявлять ему претензии по каждому поводу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2020 года, для Скорпиона

Сконцентрируйтесь сегодня на важных делах, которые требуют от вас отдачи и концентрации. Сможете сделать даже больше, чем хотели, если правильно распланируете день. Старайтесь сегодня не вмешиваться в дела других людей.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2020 года, для Стрельца

Сегодня день пройдет на позитиве, если откажетесь от встреч с людьми, которые вас раздражают. Кроме того, старайтесь браться сегодня только за те дела, которые принесут вам удовольствие. Общение принесет сегодня удовольствие и радость.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2020 года, для Козерога

Сегодняшний день пролетит для вас со скоростью света. Все потому, что вы запланируете себе много интересных событий и важных дел, которые поглотят все ваше внимание и время. Вечером уделите внимание своим родным и близким.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2020 года, для Водолея

Сегодня вам нужно будет быть более активным, чем всегда, если хотите добиться хороших результатов в карьере. Вам нужно наладить отношения с партнерами и коллегами и тогда вы обретете надежный тыл для будущей работы. Берегите здоровье и проведите вечер в спокойствии.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2020 года, для Рыб

Сегодня старайтесь не проявлять агрессию и злость, иначе рискуете усугубить отношения с близкими и испортить себе настроение. День может быть не из легких, но это все ненадолго – у вас все получиться.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

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