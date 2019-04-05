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Гороскоп на сегодня: Ракам сопутствует удача, а Тельцам стоит разобраться с приоритетами

Астрологический прогноз на 5 апреля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 11:40
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pixabay

Овен

Не принимайте происходящее близко к сердцу, сохраняйте хладнокровие и трезвость мысли, не дайте вывести вас из себя, все наладится, имейте терпение.

Телец

Для начала разберитесь с приоритетами, наладить личную жизнь и служебную одновременно не получится, придется выбирать ­что-то одно.

Близнецы

Поддержка вам обеспечена, поэтому можете смело приступать к выполнению самых сложных задач. И знайте, если что-то пойдет не так — вам обязательно помогут.

Рак

Можете не опасаться неприятностей и проблем. Нынешний день будет приятным во всех отношениях. Поделитесь своей удачей с окружающими.

Лев

Не злоупотребляйте служебным положением в личных целях, ибо до добра это вас точно не доведет. Старайтесь избегать конфликтов и сохранять спокойствие.

Дева

Нынче вам придется потрудиться над весьма замысловатой проблемой. Ее решение займет немало времени, однако выгода не заставит себя долго ждать.

Весы

День обещает быть спокойным. А что касается ярких впечатлений, их вы сможете получить вечером, если примете приглашение, которое вам сегодня сделают.

Скорпион

Новые оригинальные идеи сегодня будут бить из вас фонтаном. Обязательно запишите свои мысли, они достойны реализации, и начать вы можете прямо сейчас.

Стрелец

Наконец-то в вашей жизни наступила гармония: и в семейных отношениях, и на работе. Не ищите приключений на свою голову, наслаждайтесь жизнью.

Козерог

В этот день вам придется трудиться не покладая рук до позднего вечера. Может быть, это и к лучшему: меньше долгов останется на ­выходные.

Водолей

Ведите себя так, как будто вы хозяин положения. Не торопитесь, не берите на себя больше, чем можете сделать. Сейчас важно качество, а не скорость выполнения дел.

Рыбы

Благодаря авантюрному настрою вы сможете совершить то, что уже давно планировали. Не бойтесь делать решительные шаги навстречу будущему.

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знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
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