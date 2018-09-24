Гороскоп на сегодня: Раки смело могут открывать свое дело, а Рыб ожидает множество трудностей

Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 сентября

Гороскоп на 24 сентября

Овен

Сегодня вам не придется жаловаться на загруженность, день пройдет легко. Вполне разумно было бы запланировать что-нибудь интересное на вечер.

Телец

Внимательно прислушивайтесь к тому, что говорят вокруг. Слухи да молва — полезный источник информации, не стоит их недооценивать.

Близнецы

Тщательно относитесь к мелочам. Работайте на результат и не обращайте внимание на перипетии с сослуживцами и с начальником. Все пройдет, и это тоже.

Рак

Благоприятный день для того, чтобы открыть свое дело. Именно сегодня у вас есть все шансы обогнать существующих и потенциальных конкурентов.

Лев

Деньги и силы, вложенные в образование, вернутся сторицей. Постарайтесь, чтобы обучение не отвлекало вас от выполнения ваших непосредственных обязанностей.

Дева

Сегодня судьба может свести вас с теми, с кем вы когда-то рассорились. Это шанс, чтобы попробовать все изменить, первый шаг за вами.

Весы

Целеустремленность в этот день поможет вам достигнуть всех поставленных целей и выйти победителем из любых неблагоприятных ситуаций.

Скорпион

На работе в этот день сложится вполне благоприятная ситуация. Проявите настойчивость и терпение, и тогда вам удастся повысить свои заработки.

Стрелец

Похоже вы решились на дорогую покупку. Будьте осторожны, вы сможете попасть в центр крупной аферы. Просчитайте все до мелочей, только потом действуйте.

Козерог

Если вы чувствуете себя, словно белка в колесе, знайте, что сегодня вы сможете найти поддержку и понимание не только у коллег, но и у шефа.

Водолей

Постарайтесь сегодня не выделяться из общей массы. Отложите все свои шуточки и колкости до более благоприятного времени, а оно уже не за горами.

Рыбы

Нынче вас ожидает множество трудностей, но не стоит падать духом. Для начала распишите себе план работы, это поможет справиться со всеми делами.