Гороскоп на сегодня: Раки смело могут открывать свое дело, а Рыб ожидает множество трудностей
Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 сентября
Овен
Сегодня вам не придется жаловаться на загруженность, день пройдет легко. Вполне разумно было бы запланировать что-нибудь интересное на вечер.
Телец
Внимательно прислушивайтесь к тому, что говорят вокруг. Слухи да молва — полезный источник информации, не стоит их недооценивать.
Близнецы
Тщательно относитесь к мелочам. Работайте на результат и не обращайте внимание на перипетии с сослуживцами и с начальником. Все пройдет, и это тоже.
Рак
Благоприятный день для того, чтобы открыть свое дело. Именно сегодня у вас есть все шансы обогнать существующих и потенциальных конкурентов.
Лев
Деньги и силы, вложенные в образование, вернутся сторицей. Постарайтесь, чтобы обучение не отвлекало вас от выполнения ваших непосредственных обязанностей.
Дева
Сегодня судьба может свести вас с теми, с кем вы когда-то рассорились. Это шанс, чтобы попробовать все изменить, первый шаг за вами.
Весы
Целеустремленность в этот день поможет вам достигнуть всех поставленных целей и выйти победителем из любых неблагоприятных ситуаций.
Скорпион
На работе в этот день сложится вполне благоприятная ситуация. Проявите настойчивость и терпение, и тогда вам удастся повысить свои заработки.
Стрелец
Похоже вы решились на дорогую покупку. Будьте осторожны, вы сможете попасть в центр крупной аферы. Просчитайте все до мелочей, только потом действуйте.
Козерог
Если вы чувствуете себя, словно белка в колесе, знайте, что сегодня вы сможете найти поддержку и понимание не только у коллег, но и у шефа.
Водолей
Постарайтесь сегодня не выделяться из общей массы. Отложите все свои шуточки и колкости до более благоприятного времени, а оно уже не за горами.
Рыбы
Нынче вас ожидает множество трудностей, но не стоит падать духом. Для начала распишите себе план работы, это поможет справиться со всеми делами.