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Гороскоп на сегодня: Раков ожидают финансовые начинания, а Рыб – соблазны

Астрологический прогноз на 20 февраля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:05

Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2020 года говорит, что Раков ожидают финансовые начинания, а Рыб – соблазны. Читайте гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2020 года, для Овна

Остерегайтесь своих собственных потаенных желаний, некоторые из них могут оказаться очень плохими.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2020 года, для Тельца

Плохой день для развития собственного дела. Лучше возьмите выходной.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2020 года, для Близнецов

Отличный день для новых начинаний, особенно финансовых. Сконцентрируйтесь на этом.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2020 года, для Рака

Ваши желания не всегда совпадают с вашими возможностями. Поэтому лучше немного подождать.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2020 года, для Льва

Прекрасный день для любовных приключений. Прыгайте в пучину страсти.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2020 года, для Девы

Звезды предвещают день с ограниченными финансовыми возможностями. Мечты о богатстве лучше отложить до следующего дня.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2020 года, для Весов

Сегодня будет трудно, но если позовете на помощь верных друзей, то со всем удастся справиться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2020 года, для Скорпиона

Вас ждет большая любовь, потому – не пройдите мимо.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2020 года, для Стрельца

Достаточно переливать из пустого в порожнее. Вы способны сегодня на большее.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2020 года, для Козерога

Не надейтесь на большие заработки на нынешнем месте работы. Лучше поискать какую-то стабильную работу с большими финансами.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2020 года, для Водолея

Сегодня вам звезды пророчат финансовый успех. Воспользуйтесь своим шансом.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2020 года, для Рыб

Не поддавайтесь на соблазны, даже если вы подошли к ним вплотную.

Читайте также гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

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Источник: Сегодня
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