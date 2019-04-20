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Гороскоп на сегодня: Раков ожидают перемены в жизни, а Весам стоит уделить время себе

Астрологический прогноз на 20 апреля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: freepik.com

Овен

Сегодня вам предстоит узнать некие интригующие подробности касающиеся вашей работы. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы эти сведения не стали для вас новыми проблемами.

Телец

Не пользуйтесь чужими советами. Обязательно сверьте услышанное с собственными представлениями о ситуации, поскольку не исключено, что вы-то понимаете происходящее куда лучше.

Близнецы

Инициатива наказуема и сегодня вы сможете в этом убедиться. Никакой самостоятельности проявлять не следует, иначе потом не оберетесь проблем, решить которые будет непросто.

Рак

Совсем скоро вас ожидают приятные перемены в жизни. Только теперь вам придется активно увеличивать обороты, для того чтобы наверстать упущенное время и добиться целей в кратчайшие сроки.

Лев

Домашние дела отнимут все ваше время. На дальние поездки сегодня не рассчитывайте, а вот вечером созвать близких друзей очень даже получится, если вы захотите.

Дева

Прекрасный день для того, чтобы воплотить в жизнь ваши новаторские идеи. Звезды предупреждают сразу, что задача будет не из легких, но и награда окажется более чем приятной.

Весы

Сегодня самая актуальная проблема, на которой вам следовало бы сконцентрироваться – здоровье. Сегодня обязательно нужно уделить время себе, все остальные дела вполне могут подождать.

Скорпион

Нынешний день лучше всего провести в кругу семьи. Избегайте контактов с людьми, которые вам не приятны. За выходные вам необходимо набраться сил и отдохнуть, этим и займитесь.

Стрелец

Сегодня звезды сулят значительный, хотя и кратковременный успех в делах. Поэтому вам необходимо ловить удачу за хвост и выжать из создавшейся ситуации максимум пользы.

Козерог

Благодаря общению и новым знакомствам вы сможете не только протоптать себе тропинку наверх, но также воспользоваться подвернувшейся возможностью для того, чтобы начать свое дело.

Водолей

Возможно, сегодня получится не все, что вы задумали, однако причин расстраиваться нет. У Фортуны свои планы и вы вскоре убедитесь, что все изменения к лучшему.

Рыбы

Если вдруг сегодня вам придется работать – отнеситесь к этому спокойно. Чем быстрее вы разберетесь с делами, тем больше времени останется на отдых.

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Источник: Сегодня
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