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Гороскоп на сегодня: Раков ждет интересное знакомство, а Девам желательно побыть в одиночестве

Астрологический прогноз на 10 мая для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 06:05

Читайте прогноз на воскресенье, 10 мая 2020 года. Какие знаки зодиака заслужили отдых, а кому придется потрудиться, занимаясь домашними делами.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2020 года, для Овна

Все зависит от вас: этот день может стать напряженным, если вы сами спровоцируете ссору с окружающими. А может порадовать приятными событиями, если направите свою энергию в мирное русло. Вам не избежать выяснения отношений.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2020 года, для Тельца

Вам лучше провести время на природе, к примеру, копаясь на грядке или занимаясь другой полезной работой на дачном участке. Это гораздо полезнее для здоровья и продуктивнее для семьи, чем посиделки с пультом на диване.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2020 года, для Близнецов

Поломанные вещи в доме и накопившийся ненужный хлам не только занимают лишнее место, но еще и могут стать причиной травм кого-то из членов вашей семьи. Постарайтесь избавиться от этого балласта – вам станет просторнее.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2020 года, для Рака

Сегодня вы приятно проведете время в общении с друзьями. Также не исключено совершенно случайное знакомство с интересным человеком – он может прокомментировать ваш пост в соцсетях или просто перепутать номер телефона.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2020 года, для Льва

Уделите время и внимание уходу за своей внешностью, ведь от вашего имиджа напрямую зависит успех будущего дела. Не стоит постоянно оглядываться в прошлое, особенно если воспоминания вызывают у вас неприятный осадок.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2020 года, для Девы

Сегодня звезды советуют провести время порознь с родным человеком, хотя бы в разных комнатах – так вы сможете избежать назревающего конфликта. Единственная тема, где вы найдете общий язык – это творчество.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2020 года, для Весов

Не стоит игнорировать сигналы своего организма. Полезно будет к ним прислушаться – природа умна и дает вам правильные подсказки. Если хочется выпить чай с лимоном или поспать лишний час – не отказывайте себе в этом желании.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2020 года, для Скорпиона

Не на всякие просьбы извне нужно безоговорочно соглашаться. К примеру, сегодня старайтесь не давать в долг крупную сумму денег, потому что вам их отдадут не скоро. В важных вопросах ориентируйтесь на свой внутренний голос.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2020 года, для Стрельца

Этот день хорошо посвятить благоустройству дома и наведению порядка на приусадебном участке. Приобщайте к труду семью, особенно детей. Вы останетесь довольны проделанной работой и приятной усталостью.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2020 года, для Козерога

Иногда можно себе позволить полениться, и ничего не делать – сегодня именно такой день. Вы можете получить позитивные эмоции, наслаждаясь релаксом и полной свободой – в пределах разумного, конечно.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2020 года, для Водолея

Не откладывайте на потом то, что можете сделать сегодня. К примеру, наведите порядок в доме, разложите вещи по полочкам. Занимаясь благоустройством своего жизненного пространства, вы сумеете привести в порядок и собственные мысли.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2020 года, для Рыб

Сегодня не стоит нагружать себя тяжелой физической работой – дайте отдых позвоночнику и мышцам. Лучше напрягите мозги, решая чужие проблемы или как вариант – просто разгадывая кроссворды.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака.

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