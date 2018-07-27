Гороскоп на сегодня: Рыб ждет непростой день, а Скорпионам придется поменять планы

Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака

Овен

В начале дня вас ждет разочарование, поскольку кое-кто предприимчивый может обойти вас. Проанализируйте ситуацию и в следующий раз станьте первым.

Телец

В последнее время вы слишком часто злитесь по пустякам. Пора научиться контролировать свои эмоции, тем более если они мешают успешному ведению дел.

Близнецы

Будьте требовательны, но не забывайте об индивидуальном подходе к каждому, тогда вы сможете в будущем стать прекрасным руководителем.

Рак

Пришло время заняться здоровьем. Если вы сейчас выйдете из игры, это окажется серьезным ударом по вашей деятельности, а этого никак нельзя допустить.

Лев

Хотите, чтобы вас окружали позитивные люди? Станьте дружелюбнее и приветливее к окружающим и вскоре они обязательно ответят вам тем же.

Дева

Бывают ситуации, когда добрым словом можно добиться большего, нежели идя напролом. Сегодня у вас будет шанс испытать это утверждение.

Весы

Вы вполне можете позволить себе сегодня слегка отклониться от общепринятых норм и правил. Главное, чтобы в дальнейшем это не вошло в привычку.

Скорпион

Этот день запомнится вам надолго. По независящим от вас причинам вам придется кардинально менять планы. Не волнуйтесь, во всем нужно искать плюсы.

Стрелец

Будьте осторожны: из-за нехватки острых ощущений в повседневной жизни вы можете перейти грань дозволенного и ввязаться в неприятную авантюру.

Козерог

Вам следует быть особо внимательным при работе с финансами, сегодня это именно та область, в которой вы добьетесь наибольших успехов.

Водолей

Во второй половине дня инициатива перейдет в ваши руки. Вам нужно правильно воспользоваться таким подарком судьбы, дабы добиться желаемого.

Рыбы

Нынешний день простым не назовешь: вас будет бросать из состояния полного спокойствия и упорядоченности в хаос срочных дел и непредвиденных ситуаций.