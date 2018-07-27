Гороскоп на сегодня: Рыб ждет непростой день, а Скорпионам придется поменять планы
Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака
Овен
В начале дня вас ждет разочарование, поскольку кое-кто предприимчивый может обойти вас. Проанализируйте ситуацию и в следующий раз станьте первым.
Телец
В последнее время вы слишком часто злитесь по пустякам. Пора научиться контролировать свои эмоции, тем более если они мешают успешному ведению дел.
Близнецы
Будьте требовательны, но не забывайте об индивидуальном подходе к каждому, тогда вы сможете в будущем стать прекрасным руководителем.
Рак
Пришло время заняться здоровьем. Если вы сейчас выйдете из игры, это окажется серьезным ударом по вашей деятельности, а этого никак нельзя допустить.
Лев
Хотите, чтобы вас окружали позитивные люди? Станьте дружелюбнее и приветливее к окружающим и вскоре они обязательно ответят вам тем же.
Дева
Бывают ситуации, когда добрым словом можно добиться большего, нежели идя напролом. Сегодня у вас будет шанс испытать это утверждение.
Весы
Вы вполне можете позволить себе сегодня слегка отклониться от общепринятых норм и правил. Главное, чтобы в дальнейшем это не вошло в привычку.
Скорпион
Этот день запомнится вам надолго. По независящим от вас причинам вам придется кардинально менять планы. Не волнуйтесь, во всем нужно искать плюсы.
Стрелец
Будьте осторожны: из-за нехватки острых ощущений в повседневной жизни вы можете перейти грань дозволенного и ввязаться в неприятную авантюру.
Козерог
Вам следует быть особо внимательным при работе с финансами, сегодня это именно та область, в которой вы добьетесь наибольших успехов.
Водолей
Во второй половине дня инициатива перейдет в ваши руки. Вам нужно правильно воспользоваться таким подарком судьбы, дабы добиться желаемого.
Рыбы
Нынешний день простым не назовешь: вас будет бросать из состояния полного спокойствия и упорядоченности в хаос срочных дел и непредвиденных ситуаций.