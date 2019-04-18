Гороскоп на сегодня: Рыбам не стоит ссориться с коллегами, а Львам – переоценивать возможности

Астрологический прогноз на 18 апреля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

Овен

Откажитесь от любых поездок, нынешний день необходимо провести в офисе. Дорога, пусть даже и не пешая, штука излишне утомительная.

Телец

Работы с документами вам сегодня избежать не удастся. Зато это избавит вас от необходимости трудиться в какой-то другой области, что тоже неплохо.

Близнецы

Не нужно отвечать отказом на просьбы коллег, особенно шефа. Вы рискуете навлечь на себя гнев окружающих. Отказывать тоже нужно правильно.

Рак

Времени на отдых у вас сегодня будет гораздо меньше, нежели вы думали. Впрочем, вполне возможно, потраченное на работу время скоро окупится сторицей.

Лев

Нынче вам не следует переоценивать свои возможности. Ваши силы и таланты небезграничны. В какой-то совершенно неожиданный момент они могут подвести.

Дева

Отложите эксперименты, действуйте проверенными методами, поскольку сейчас просчитать все возможные варианты развития событий вряд ли удастся.

Весы

Отношения в коллективе налажены благодаря вам. Это не только повод для радости, но и шанс значительно повысить производительность труда.

Скорпион

Ради неких гипотетических выгод в будущем нынче придется отложить в сторону ваши прямые обязанности. Если все сделаете правильно — гордитесь собой.

Стрелец

Вас ждет интересное и весьма необычное предложение о сотрудничестве, а те, кто мечтал о новой работе, обретут возможность осуществить задуманное.

Козерог

Будьте непреклонны и не позволяйте другим диктовать условия, сейчас вы находитесь в более выигрышном положении. Соблюдайте сначала свои интересы.

Водолей

В этот день, помогая всем и каждому, вы рискуете не успеть сделать то, что поручено лично вам. Научитесь отказывать, это вам очень пригодится в будущем.

Рыбы

Не ссорьтесь с коллегами. Быть упорным и верить в свою правоту — это замечательно, однако вы часто забываете о том, что вы не всегда правы.

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