Гороскоп на сегодня: Рыбам нужно посвятить день отдыху, а Тельцам не надо играть с эмоциями людей

Астрологический прогноз на 5 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

Овен

Постарайтесь в этот день понять человека, который по той или иной причине захочет поделиться с вами своей проблемой. Раз уж вам доверили информацию, постарайтесь помочь в решении его проблемы.

Телец

Звезды вам не советуют играть с эмоциями людей. Ничего хорошего из этой затеи не выйдет, а ваш плохо отрепетированный спектакль может навлечь на вас лишние проблемы.

Близнецы

Сегодня вероятны проблемы с самочувствием, а, значит, этот день следует провести в заботах о своем здоровье, чтобы не свалиться надолго. И не надейтесь что все пройдет само собой.

Рак

Не торопитесь отказываться от работы. Постарайтесь быть адекватным создавшейся ситуации и если чувствуете, что надо потрудиться и это принесет только пользу, обязательно приступайте к процессу.

Лев

Пришло время немного изменить свое мнение и расширить свой взгляд на происходящее. Попытайтесь увидеть ситуацию с другой точки зрения и вам станет намного проще жить.

Дева

Нынешний день совершенно не подходит для решения рабочих вопросов. Под любым предлогом откажитесь от дел, если есть хотя бы малейшая для этого возможность.

Весы

Не спешите и не предпринимайте что-либо, не обдумав это хорошенько. Больше слушайте, вникайте в ход событий, ваше умение предугадывать развитие ситуации поможет избежать нежелательных последствий.

Скорпион

Нынешний день создан для отдыха. А как им распорядиться – решать вам. Можете провести его в гордом одиночестве, а можете в кругу родных или друзей, или и тех, и других вместе.

Стрелец

Наступает пора перемен, так что вы сможете воспользоваться тем, что сейчас любые начинания будут успешны, и начать поиски новой работы, если нынешняя должность вас перестала устраивать.

Козерог

Сегодня только скорость реакции и интуиция помогут вам избежать проблем с работой, которые вполне могут возникнуть несмотря на то, что день является выходным.

Водолей

Удачный день для занятий общественной деятельностью. Более того, ваш эмоциональный подъем и хорошее настроение способны заразить оптимизмом всех, кто вас окружает.

Рыбы

Примите необходимые меры для того, чтобы выходной день посвятить именно отдыху, а не чему бы то ни было еще. Это окажется задачей не из простых, однако вы должны справиться.

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