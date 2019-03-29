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Гороскоп на сегодня: Рыбам стоит заняться собой, а Львам составить план действий на будущее

Астрологический прогноз на 29 марта для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:06
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pixabay

Овен

Сегодня вам придется быть либо хорошим человеком, либо отличным руководителем. Соединить оба качества не получится, так что выбор за вами!

Телец

Вам покажется, что день будет длиться целую вечность. А все потому, что сегодня дела идут не в авральном режиме. Наслаждайтесь спокойным днем.

Близнецы

Нынешний день подарит вам огромное число возможностей. Чем больше вы успеете сделать, тем удачнее пойдут ваши дела в будущем.

Рак

Какими бы напряженными ни были рабочие часы, вы, вне всяких сомнений, справитесь со всем с блеском. Улыбайтесь и не падайте духом, у вас все получится!

Лев

Нет смысла добиваться своей цели любой ценой: так вы ничего не достигнете. Сейчас для вас гораздо важнее составить план действий на будущее.

Дева

Поскольку организация встреч и переговоров — ваш конек, то именно этому и посвятите сегодняшний день. О дружеских встречах тоже не забывайте.

Весы

Отрицательный результат — тоже результат. Если у вас сегодня что-то не получилось, значит нужно проанализировать, в чем причина, и начать все заново.

Скорпион

Нынче каждая секунда промедления будет приносить вам убытки, но и ошибочное решение тоже на пользу не пойдет. Придется искать баланс.

Стрелец

Не стоит тратить время на споры. Вы лучше своими действиями докажите, в чем вы правы, вот тогда у вас появятся сторонники и даже последователи.

Козерог

Будьте в курсе всех дел и постарайтесь предугадать развитие событий. Это поможет вам предотвратить неприятные моменты, если вдруг что-то пойдет не так.

Водолей

Внимательно слушайте, о чем говорят в коллективе, и проанализируйте информацию. Возможно, вы узнаете именно то, чего вам не хватало для успешной работы.

Рыбы

Пришло время заняться собой. Вам не мешало бы обновить гардероб. Но это не значит, что нужно скупать все, что под руку попадется. Будьте благоразумны.

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Источник: Сегодня
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