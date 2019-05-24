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Гороскоп на сегодня: Рыбы смогут найти новый источник заработка, а Водолеям нужно уделить время деталям

Астрологический прогноз на 24 мая для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:03

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 24 мая для Овнов
Гороскоп на 24 мая для Овнов
Фото: Сегодня

Ваш уровень доходов оставляет желать лучшего. Однако в будущем ожидается прибыльная сделка, и вы сможете вернуть денежную стабильность.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 24 мая для Тельцов
Гороскоп на 24 мая для Тельцов
Фото: Сегодня

Постарайтесь никому не рассказывать о своих планах, особенно касающихся работы. Вероятность того, что вам позавидуют и дело не выгорит, очень высока. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 24 мая для Близнецов
Гороскоп на 24 мая для Близнецов
Фото: Сегодня

Зависть — чувство разрушительное. Если считаете, что кому-то везет больше, чем вам, лучше попробуйте разобраться, какой ценой человек добился успеха.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 24 мая для Раков
Гороскоп на 24 мая для Раков
Фото: Сегодня

Не бегите от дел. Даже если вы отложите их на некоторое время, позже все равно придется решать и за сегодня, и за другие дни. Лучше делать все вовремя.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 24 мая для Львов
Гороскоп на 24 мая для Львов
Фото: Сегодня

Нынешний день не обещает быть легким, однако вам по силам справиться со всеми сложностями и добиться успеха, нужно лишь задаться такой целью.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 24 мая для Дев
Гороскоп на 24 мая для Дев
Фото: Сегодня

Звезды рекомендуют в первую очередь заняться личными делами, возможно, даже придется взять отгул, чтобы успеть решить все, что вы запланировали.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 24 мая для Весов
Гороскоп на 24 мая для Весов
Фото: Сегодня

Сегодня вы будете необыкновенно везучими. Не дайте ни одной минуте этого дня пропасть даром. Ничего не откладывайте на завтра, действуйте немедленно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 24 мая для Скорпионов
Гороскоп на 24 мая для Скорпионов
Фото: Сегодня

Сложных дел сегодня будет очень много. Неплохо было бы найти надежных помощников. Вместе вы сможете справиться с любой задачей.

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Гороскоп на 24 мая для Стрельцов
Гороскоп на 24 мая для Стрельцов
Фото: Сегодня

Нынешний день не потребует от вас быстрого принятия решений, а значит, торопиться вам некуда, поэтому обратите внимание на качество работы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 24 мая для Козерогов
Гороскоп на 24 мая для Козерогов
Фото: Сегодня

Конкуренты, сами того не желая, подкинут замечательную идею. Сделайте все для того, чтобы они не заподозрили, сколь ценными сведениями поделились.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Гороскоп на 24 мая для Водолеев
Гороскоп на 24 мая для Водолеев
Фото: Сегодня

Уделите особое внимание деталям. Пока вы до конца не разберетесь со всеми мелочами, даже не думайте приступать к чему-то более глобальному.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 24 мая для Рыб
Гороскоп на 24 мая для Рыб
Фото: Сегодня

Если вы находитесь в затруднительном финансовом положении, то сегодня вам удастся найти новый источник заработков. Главное, чтобы сил хватило.

Напомним, что ранее мы писали о том, что подарить другу-Тельцу

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Источник: Сегодня
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