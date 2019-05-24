Гороскоп на сегодня: Рыбы смогут найти новый источник заработка, а Водолеям нужно уделить время деталям
Астрологический прогноз на 24 мая для всех знаков зодиака
Ваш уровень доходов оставляет желать лучшего. Однако в будущем ожидается прибыльная сделка, и вы сможете вернуть денежную стабильность.
Постарайтесь никому не рассказывать о своих планах, особенно касающихся работы. Вероятность того, что вам позавидуют и дело не выгорит, очень высока.
Зависть — чувство разрушительное. Если считаете, что кому-то везет больше, чем вам, лучше попробуйте разобраться, какой ценой человек добился успеха.
Не бегите от дел. Даже если вы отложите их на некоторое время, позже все равно придется решать и за сегодня, и за другие дни. Лучше делать все вовремя.
Нынешний день не обещает быть легким, однако вам по силам справиться со всеми сложностями и добиться успеха, нужно лишь задаться такой целью.
Звезды рекомендуют в первую очередь заняться личными делами, возможно, даже придется взять отгул, чтобы успеть решить все, что вы запланировали.
Сегодня вы будете необыкновенно везучими. Не дайте ни одной минуте этого дня пропасть даром. Ничего не откладывайте на завтра, действуйте немедленно.
Сложных дел сегодня будет очень много. Неплохо было бы найти надежных помощников. Вместе вы сможете справиться с любой задачей.
Нынешний день не потребует от вас быстрого принятия решений, а значит, торопиться вам некуда, поэтому обратите внимание на качество работы.
Конкуренты, сами того не желая, подкинут замечательную идею. Сделайте все для того, чтобы они не заподозрили, сколь ценными сведениями поделились.
Уделите особое внимание деталям. Пока вы до конца не разберетесь со всеми мелочами, даже не думайте приступать к чему-то более глобальному.
Если вы находитесь в затруднительном финансовом положении, то сегодня вам удастся найти новый источник заработков. Главное, чтобы сил хватило.
Напомним, что ранее мы писали о том, что подарить другу-Тельцу.
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