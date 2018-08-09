Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно держать язык за зубами, а Весам – не выяснять отношения

Гороскоп на сегодня, 9 агуста, для всех знаков зодиака

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Овен

Не спешите сегодня делиться сокровенными мыслями с людьми, с которыми вас связывают деловые, а не личные узы. Лучше потом покажете результат.

Телец

Подумайте, почему вы стали негативно относиться к любым новым веяниям. А эти перемены открывают перед вами заманчивые перспективы.

Близнецы

Не принимайте никаких важных решений, сейчас вы слишком впечатлительны, чтобы мыслить адекватно. Переждите, дальше будет проще.

Рак

Планы держите при себе, даже не намекайте на то, чем вы будете заниматься. Потом поделитесь результатом, это произведет неизгладимое впечатление.

Лев

Все ваши мысли и действия сегодня должны быть сконцентрированы на задаче повешения конкурентоспособности. К вечеру вас должно осенить.

Дева

Наконец-то настало время для самостоятельно принятых решений. Ничего не бойтесь! Надеясь только на себя, вы не прогадаете.

Весы

В этот день лучше не пытаться выяснять отношения с начальником, будьте в стороне от споров и конфликтов: от этого вы только выиграете.

Скорпион

Держите язык за зубами, не распространяйтесь о своих деловых планах. Вероятность того, что вам позавидуют и дело не выгорит, очень высока.

Стрелец

Сегодня чудесный день для самореализации. Правда, вам придется приложить намного больше усилий, нежели обычно, чтобы добиться успеха.

Козерог

Не самый подходящий день, чтобы проявлять строгость по отношению к подчиненным. Действуйте лучше лаской — это будет значительно эффективнее.

Водолей

Сегодня вам не стоит доверять ни коллегам, ни партнерам. Лучшее, что вы можете сделать, — постараться свести количество встреч с ними к минимуму.

Рыбы

Проявляйте свои лидерские способности очень корректно. Будьте требовательны, но справедливы, и ваши усилия будут оценены.