Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно сдерживать эмоции, а Стрельцам набраться терпения

Гороскоп на 22 мая для всех знаков зодиака

Овен

Сейчас удача не на вашей стороне. Поэтому не играйте с огнем в этот день, не ставьте на карту все, что у вас есть, в надежде получить еще больше.

Телец

Будьте бдительны, грядут очень важные изменения в вашей жизни, которые в первую очередь скажутся на вашей профессиональной деятельности.

Близнецы

Амбициозность и, возможно, даже излишняя вера в собственные силы позволят вам сделать этот ваш рабочий день исключительно удачным.

Рак

Успех зависит только от того, насколько продуктивным будет ваше общение с коллегами. Научитесь выслушивать мнение других, это поможет вам в работе.

Лев

Если вы можете сегодня сделать что-то из предстоящих вам заданий, не премините ею воспользоваться: сами себе потом огромное спасибо скажете.

Дева

В случае если вы получите извещение о готовящейся важной встрече, не бросайте все дела ради подготовки к данному ответственному событию.

Весы

День благоприятен для старта — к какой бы сфере вашей деятельности это ни относилось. Удачны будут также новые деловые знакомства.

Скорпион

Сдерживайте свои эмоции чего бы это ни стоило. Даже если отношения с шефом у вас замечательные. Вряд ли эти споры с ним принесут достойные плоды.

Стрелец

Наберитесь сил и терпения, нынешний день окажется для вас довольно-таки непростым, ибо придется решать слишком много проблем одновременно.

Козерог

Время противостояния окончилось. Сегодня никто не покусится ни на вашу должность, ни на ваше положение, ни на что либо иное, чем вы не желали бы делиться.

Водолей

Вы будете высокоэффективным генератором разнообразных идей. Таким шансом обязательно нужно воспользоваться и реализовать самые смелые мечты.

Рыбы

Сегодняшний день станет для вас серьезным испытанием на прочность и трудоспособность. Проявите мужество и профессионализм, у вас все получится.