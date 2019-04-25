Гороскоп на сегодня: Скорпионам прийдется немало трудиться, а Рыбы с легкостью будут решать вопросы
Астрологический прогноз на 24 апреля для всех знаков зодиака
Овен
Удачный день по всем параметрам. Все, за что бы вы ни брались, получится. Так что используйте свой шанс — сегодня можно многое успеть, и это принесет свои плоды.
Телец
Не ставьте под сомнение то, в чем вы убеждаете своего оппонента, иначе он поймет все по вашему выражению лица. Не верите в успех, не занимайтесь этим делом.
Близнецы
Правильно поставленные задачи и четкое планирование не дадут вам шанса сбиться с выбранного курса. Идите своей дорогой — удача на вашей стороне.
Рак
Сегодня вы вполне можете разделить работу на этапы и выполнять ее постепенно, устраивая небольшие перерывы. Хотя затягивать с делами тоже не стоит.
Лев
Есть вероятность, что сегодня вы будете казаться себе неоцененным героем, в связи с чем у вас могут возникнуть некоторые трения с начальством.
Дева
Не бойтесь трудностей. Вполне возможно, что именно в этот день нерешенные проблемы решатся без особого труда. Просто доверьтесь своей интуиции.
Весы
Нынче вас ожидают серьезные финансовые вложения, связанные с дачей или квартирой. Постарайтесь решить проблемы с наименьшими затратами.
Скорпион
Трудиться придется немало, однако результаты превзойдут ваши ожидания. Кроме того, события сегодняшнего дня помогут вам научиться лучше разбираться в людях.
Стрелец
Если вы сами себя уважать не будете, никто к вам уважительно относиться не станет. Так что поработайте над своей самооценкой и будьте смелее.
Козерог
Некий ответственный шаг в корне изменит как ваш трудовой процесс, так и направление деятельности вашей фирмы. Многое зависит от вашей решительности.
Водолей
В споре рождается истина, и сегодня вы в этом убедитесь. Но на личности все же переходить не стоит. Разговор о делах не должен сводиться к выяснению отношений.
Рыбы
Нынче вы будете с легкостью решать вопросы любой сложности. Скорее всего, благодаря вашему упорству и успеху вам удастся освободиться пораньше.
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