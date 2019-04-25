Гороскоп на сегодня: Скорпионам прийдется немало трудиться, а Рыбы с легкостью будут решать вопросы

Астрологический прогноз на 24 апреля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

Овен

Удачный день по всем параметрам. Все, за что бы вы ни брались, получится. Так что используйте свой шанс — сегодня можно многое успеть, и это принесет свои плоды.

Телец

Не ставьте под сомнение то, в чем вы убеждаете своего оппонента, иначе он поймет все по вашему выражению лица. Не верите в успех, не занимайтесь этим делом.

Близнецы

Правильно поставленные задачи и четкое планирование не дадут вам шанса сбиться с выбранного курса. Идите своей дорогой — удача на вашей стороне.

Рак

Сегодня вы вполне можете разделить работу на этапы и выполнять ее постепенно, устраивая небольшие перерывы. Хотя затягивать с делами тоже не стоит.

Лев

Есть вероятность, что сегодня вы будете казаться себе неоцененным героем, в связи с чем у вас могут возникнуть некоторые трения с начальством.

Дева

Не бойтесь трудностей. Вполне возможно, что именно в этот день нерешенные проблемы решатся без особого труда. Просто доверьтесь своей интуиции.

Весы

Нынче вас ожидают серьезные финансовые вложения, связанные с дачей или квартирой. Постарайтесь решить проблемы с наименьшими затратами.

Скорпион

Трудиться придется немало, однако результаты превзойдут ваши ожидания. Кроме того, события сегодняшнего дня помогут вам научиться лучше разбираться в людях.

Стрелец

Если вы сами себя уважать не будете, никто к вам уважительно относиться не станет. Так что поработайте над своей самооценкой и будьте смелее.

Козерог

Некий ответственный шаг в корне изменит как ваш трудовой процесс, так и направление деятельности вашей фирмы. Многое зависит от вашей решительности.

Водолей

В споре рождается истина, и сегодня вы в этом убедитесь. Но на личности все же переходить не стоит. Разговор о делах не должен сводиться к выяснению отношений.

Рыбы

Нынче вы будете с легкостью решать вопросы любой сложности. Скорее всего, благодаря вашему упорству и успеху вам удастся освободиться пораньше.

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