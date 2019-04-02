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Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

Астрологичсекий прогноз на 2 апреля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:08
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pixabay

Овен

Звезды рекомендуют как можно больше времени провести на свежем воздухе в обществе близких людей, но только после того, как разберетесь с делами. 

Телец

Подходящий день для того, чтобы отметить окончание чего-либо важного. Подумайте, чем именно вы можете гордиться, и это событие отпразднуйте.

Близнецы

Если вам предстоит командировка — соглашайтесь. Положитесь на свой опыт и умение анализировать ситуацию, и тогда ваша поездка окажется весьма удачной.

Рак

Не придавайте особенного значения словам коллег, особенно если они пытаются каким-то образом указать вам на ошибки в не совсем корректной форме.

Лев

Вы сегодня будете нужны всем вокруг. Сначала будете польщены всеобщим признанием, однако к середине дня вас начнет утомлять такое внимание.

Дева

Нынешний день подходит для подведения итогов. Вы можете сделать выводы и продумать дальнейшие действия для продвижения к своей цели.

Весы

День подходит для налаживания новых деловых контактов. Сегодня вам могут сделать именно то предложение, которого вы так долго ждали.

Скорпион

От того, насколько продуктивно вы будете сегодня трудиться, зависит ваше благополучие в будущем. Стоит постараться, чтобы потом вы смогли собой гордиться.

Стрелец

Если начатое дело не возымело успеха, на который вы рассчитывали, лучше взять вину на себя и попытаться все исправить в кратчайшие сроки.

Козерог

Нынче придется решать множество разных вопросов. Но ваша внимательность и упорство помогут вам справиться с ними быстро и качественно.

Водолей

Не обращайте внимания на внешние раздражители. Вполне вероятно, что кто-то намеренно пытается вывести вас из себя. Не дайте им такого шанса.

Рыбы

Вы не обязаны брать на себя дополнительную работу, но было бы лучше, если бы вы ее выполнили. На будущее оговорите оплату за такой труд.

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Источник: Сегодня
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