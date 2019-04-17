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Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит воспользоваться советом друга, а Девам – больше фантазировать

Астрологический прогноз на 17 апреля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:50
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Овен

Будьте внимательны и сохраняйте хладнокровие в любой ситуации. Только так вы сможете избежать проблем, которые могут свалиться на вашу голову.

Телец

Сегодня вам будет трудно решиться на серьезный разговор с непосредственным руководителем. Возьмите себя в руки и выполните намеченный план.

Близнецы

Если что-то пойдет не так, как вы ожидали, это не повод опускать руки. Просчитайте возможные варианты развития ситуации и не допустите новых проблем.

Рак

Не следует принимать близко к сердцу все то, что вам скажет ваш начальник. Скорее всего, он даст вам надежду на перемены в жизни, но это лишь иллюзия.

Лев

Не вступайте в конфликт с начальством, придержите свои эмоции, а лучше направьте их в работу. Несдержанность может обернуться неприятностями.

Дева

Дайте волю своей фантазии. Она будет способна на создание таких чудес, которые вам не снились. Попробуйте воплотить самую удивительную из всех идей.

Весы

Нынешний день открывает перед вами неплохие перспективы. Главное — действовать быстро, расчетливо и не оставлять своим конкурентам ни единого шанса.

Скорпион

Сегодня вам стоит воспользоваться советом друга и воплотить его в жизнь как можно более точно. Это благоприятно отразится на результатах вашей работы.

Стрелец

Не самый удачный день, чтобы демонстрировать окружающим свое неудовольствие. Будьте спокойны и уверены в собственных силах, и все у вас получится.

Козерог

Задание на сегодняшний день будет предельно ясным и, что самое приятное, выполнимым. От вас требуется лишь четкое исполнение намеченного.

Водолей

Не обращайте внимание на то, чем заняты ваши коллеги. У вас свой путь, своя цель, да и подходы у вас к выполнению заданий отнюдь не одинаковые. 

Рыбы

Первая попавшаяся идея удачной не будет. Спешить не рекомендуется, лучше подождать или же воспользоваться советом человека, которому доверяете.

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Источник: Сегодня
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