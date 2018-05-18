Гороскоп на сегодня: Скорпионов ждет много интересной работы, а Рыбам нужно много гулять

Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня

Овен

Даже если вы совершенно уверены в том, что способны выполнить работу значительно лучше, чем тот, кто заваливает ее на ваших глазах, не лезьте в чужие дела.

Телец

В этот день вам стоит быть предусмотрительным и даже несколько мнительным человеком, ибо любая ваша ошибка повлечет за собой неприятные последствия.

Близнецы

Шеф ценит вас как незаменимого сотрудника, правда, не всегда дает это понять. Так что не волнуйтесь, в вашей жизни все достаточно хорошо.

Рак

Сегодня вам предстоит бороться, скорее всего, с собой и своими страхами. Так что старайтесь не применять слишком кардинальных средств.

Лев

Сделайте все возможное для того, чтобы не нагрузить себя сверх меры и не брать на себя слишком много работы за сравнительно невысокую цену.

Дева

Сейчас не время отказываться от данного слова, что бы ни было для вас оправданием. Запланированная встреча будет полезной, вы сами в этом убедитесь.

Весы

Какими бы напряженными ни были рабочие часы, вы справитесь с поставленной перед вами задачей и даже сможете найти время для отдыха!

Скорпион

Вас сегодня ожидает много интересной работы, которая принесет неплохой заработок. Сложные ситуации могут возникнуть только ближе к концу рабочего дня.

Стрелец

Краткость — сестра таланта, помните об этом, когда будете кому-то что-то объяснять. Чем меньше слов и больше конкретики — тем лучше для общего дела.

Козерог

Постарайтесь не планировать на нынешний вечер никаких семейных мероприятий. Вы настолько устанете за день, что к вечеру у вас будет одно желание — спать.

Водолей

У вас намечается очень непростой день. Что ж, значит, придется просить надежных людей поддержать вас в этот нелегкий период. Благо он скоро закончится.

Рыбы

Как можно больше времени проведите на свежем воздухе в обществе близких вам людей. Наверняка они соскучились по вам и у них есть о чем вам рассказать.