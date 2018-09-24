Гороскоп на сегодня: Скорпионов ждет поощрение, а Стрельцам предстоит сложный разговор с любимым человеком
Гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодииака
Овен
Сегодняшний день поможет вам наладить отношения с окружающими. Все, что от вас сейчас требуется, — быть готовым идти на компромисс.
Телец
Не забывайте о том, что помимо работы в вашей жизни есть еще великое множество обязанностей. Наведите порядок в мыслях и чувствах — и жить станет легче.
Близнецы
Вам стоит задуматься о путях дальнейшего карьерного роста. Если появится хоть малейшая возможность сменить работу — воспользуйтесь ею.
Рак
В этот день возможны мелкие неприятности и даже незначительные убытки. Не расстраивайтесь, в ближайшем будущем вас ждут грандиозные успехи.
Лев
Придется весь день держать себя в руках и не давать волю эмоциям. Сохраняйте хладнокровие и трезвое мышление, ваша непоколебимость — залог успеха.
Дева
Ни в коем случае не пытайтесь вести двойную игру — это не просто может выйти вам боком, а обязательно выйдет, и тогда проблем не оберетесь.
Весы
Воздействовать на лентяев, а их в вашем окружении окажется предостаточно, можно только личным героическим примером: пусть им будет стыдно.
Скорпион
Ваши убедительные доводы и великолепные трудовые навыки произведут впечатление на руководство и, скорее всего, шеф решит поощрить вас.
Стрелец
Вам предстоит сложный разговор с любимым человеком. В итоге придется перестраивать весь рабочий процесс, чтобы появилось больше свободного времени.
Козерог
Бешеный рабочий темп совсем измотал вас, необходимо найти какую-нибудь отдушину. Отыщите время не только для работы, но и для полноценного отдыха.
Водолей
Доверьтесь сегодня своей интуиции и работайте в полном соответствии с ее советами, даже если иногда они будут идти вразрез со здравым смыслом.
Рыбы
По возможности сведите к минимуму общение с шефом. Берите инициативу на себя и действуйте. Сегодня решительность сыграет вам на руку.