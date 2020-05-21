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Гороскоп на сегодня: Скорпионы могут смело планировать важные дела, а Стрельцам нужно быть осторожными

Астрологический прогноз на 21 мая для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:40

Астрологи дали прогноз на четверг, 21 мая 2020 года. Старайтесь сегодня уделить время планированию и созерцанию. Это поможет вам успеть сделать как можно больше дел и при этом еще и морально отдохнуть.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года, для Овна

Не упустите удачного шанса добиться успеха на профессиональном поприще. У вас появится много возможностей, которыми вы сможете воспользоваться, если не будете сидеть сложа руки. Больше времени уделяйте тем занятиям, которые приносят удовольствие.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года, для Тельца

Сейчас вам противопоказано лениться, иначе будете испытывать чувство вины и дискомфорт. Кроме того, вас ждет сегодня судьбоносное знакомство. Можете также устроить себе шопинг – получите удовольствие и сможете купить интересные вещи.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года, для Близнецов

Сейчас как никогда удачное время для рабочих свершений. Вы сможете достигнуть успеха, если сможете реализовать все свои идеи, которые накопились у вас за последнее время. Будьте смелее, активнее и общительнее – тогда и сможете достичь успеха в жизни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года, для Рака

Старайтесь не придавать значение мелким проблемам, которые возникают в жизни – они не помешают вашим планам, если только не фокусировать на них внимание. Будьте сегодня общительными, открытыми и дружелюбными – тогда день пройдет удачно и даже душевно.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года, для Льва

Вы можете идти на поводу своих желаний и доверять интуиции, которые сегодня будут очень сильно о себе напоминать. Именно это поможет вам сегодня исполнить заветную мечту или хотя бы очень близко к ней приблизиться.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года, для Девы

Конфликты, выяснения отношений и скандалы могут сильно испортить вам сегодня настроение, поэтому важно научиться держать себя в руках и избегать таких взрывоопасных моментов. Сконцентрируйтесь лучше сегодня на себе и своих мыслях. Вечер уделите планированию.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года, для Весов

Не беритесь сегодня за новые проекты и дела – лучше завершите все начатое ранее. А перед тем, как что-то начинать, лучше все хорошенько обдумать и взвесить все за и против. Уделите время сегодня своей личной жизни и любимом человеку.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года, для Скорпиона

Сегодня смело можно планировать важные переговоры и сложные дела, потому что вам будет все по плечу. Главное – не сомневаться в своих действиях и возможностях, а также не сидеть сложа руки. Вечером можете порадовать себя тем, что приносит вам удовольствие – почитать книгу, принять расслабляющую ванну, выпить бокал вина.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года, для Стрельца

Сегодня вам необходимо соблюдать осторожность и повышенное внимание во всех делах, за которые будете браться. В романтичных отношениях вас ждет успех – главное, не закрываться в себе и быть открытыми для новых чувств.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года, для Козерога

Все, что вы себе сегодня запланируете – обязательно сбудется. Поэтому записывайте как можно больше различных дел на день и вперед к их воплощению. При этом фильтруйте тех, с кем общаетесь – исключайте общение с негативно настроенными людьми. Это сохранит ваши нервы и энергию.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года, для Водолея

Сегодня идеальный период для новых дел, планирование встреч, переговоров и заключения контрактов. Постарайтесь максимально погрузиться в рабочие дела, тогда и больше возможностей у вас будет для будущего. Хорошее время для любовных отношений: если одиноки – встретите партнера, а если уже в отношениях – то сможете выйти на новый уровень.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года, для Рыб

Сейчас у вас наступает период, когда придется много и упорно работать. Вам может быть нелегко самостоятельно нести эту ношу, поэтому постарайтесь разделить это с кем-то еще, а при возможности и вовсе отказаться от отягощающих обязанностей. Постарайтесь уделять время себе и своим увлечением – вам это нужно для восстановления сил и энергии.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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