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Гороскоп на сегодня: Стрельцам лучше не спорить с начальством, а Весов ждет успех

Астрологический прогноз на 26 марта для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 08:49
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pixabay

Овен

Не время для экспериментов. Не придумывайте экстраординарные пути для осуществления поставленных задач, действуйте проверенными методами.

Телец

Сделав выбор, отбросьте сомнения и перестаньте оглядываться назад. Вас ждут блестящие перспективы, нужно лишь поверить в себя!

Близнецы

Полагая, что ничто не может сбить вас с ног, вы ставите под угрозу дело, над которым работали не вы одни. Не будьте так самонадеянны.

Рак

Вас ожидает проверка на твердость характера и верность принципам. Будьте последовательны в решениях, и результат не заставит себя долго ждать. 

Лев

Не путайте ситуации, когда активность и напористость хороши для защиты своих интересов, а когда такое поведение выходит за рамки приличия.

Дева

Сегодня вам придется искать компромисс, но при этом не забывайте оставлять себе пути к отступлению, они вам вскоре могут пригодиться.

Весы

Нынешним днем вы легко добьетесь успеха, но не нужно расслабляться, поскольку недоброжелатели могут в любой момент напомнить о себе.

Скорпион

На вас навалится разом много обязанностей. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы решить в этот день проблемы по максимуму.

Стрелец

В этот день лучше не спорить с начальством, даже если вы абсолютно уверены в своей правоте и понимаете, что с вами поступают несправедливо. 

Козерог

Уверенность в своих силах способствует успеху и значительно расширяет ваши возможности. Появляется возможность заключить выгодные контракты.

Водолей

На службе сейчас намечается аврал, вам даже некогда будет перекусить. Скоро уйма обязанностей исчезнет, и у вас будет возможность отдохнуть.

Рыбы

Вы будете иметь большое влияние на окружающих. Но не стоит слишком проявлять характер, иначе рискуете нажить себе врагов, а это вам не нужно.

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знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
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