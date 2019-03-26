Гороскоп на сегодня: Стрельцам лучше не спорить с начальством, а Весов ждет успех
Астрологический прогноз на 26 марта для всех знаков зодиака
Овен
Не время для экспериментов. Не придумывайте экстраординарные пути для осуществления поставленных задач, действуйте проверенными методами.
Телец
Сделав выбор, отбросьте сомнения и перестаньте оглядываться назад. Вас ждут блестящие перспективы, нужно лишь поверить в себя!
Близнецы
Полагая, что ничто не может сбить вас с ног, вы ставите под угрозу дело, над которым работали не вы одни. Не будьте так самонадеянны.
Рак
Вас ожидает проверка на твердость характера и верность принципам. Будьте последовательны в решениях, и результат не заставит себя долго ждать.
Лев
Не путайте ситуации, когда активность и напористость хороши для защиты своих интересов, а когда такое поведение выходит за рамки приличия.
Дева
Сегодня вам придется искать компромисс, но при этом не забывайте оставлять себе пути к отступлению, они вам вскоре могут пригодиться.
Весы
Нынешним днем вы легко добьетесь успеха, но не нужно расслабляться, поскольку недоброжелатели могут в любой момент напомнить о себе.
Скорпион
На вас навалится разом много обязанностей. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы решить в этот день проблемы по максимуму.
Стрелец
В этот день лучше не спорить с начальством, даже если вы абсолютно уверены в своей правоте и понимаете, что с вами поступают несправедливо.
Козерог
Уверенность в своих силах способствует успеху и значительно расширяет ваши возможности. Появляется возможность заключить выгодные контракты.
Водолей
На службе сейчас намечается аврал, вам даже некогда будет перекусить. Скоро уйма обязанностей исчезнет, и у вас будет возможность отдохнуть.
Рыбы
Вы будете иметь большое влияние на окружающих. Но не стоит слишком проявлять характер, иначе рискуете нажить себе врагов, а это вам не нужно.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram