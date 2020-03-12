Гороскоп на сегодня: Тельцам лучше избегать общения, а у Близнецов – удачный период на работе

Астрологический прогноз на 12 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2020 года, для Овна

Сегодня от вас все будут что-то требовать, а вы не старайтесь всем угодить – свои желания ставьте на первое место. Если настроение плохое – порадуйте себя обновками или чем-то вкусным.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2020 года, для Тельца

Не лучшее время для общения с людьми, поэтому по возможности избегайте массовых мероприятий и различных важных совещаний, конференций и мастер-классов. Постарайтесь сконцентрироваться на одной задаче и закончить ее. Вечер проведите с семьей или любимым человеком.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2020 года, для Близнецов

На работе вас ждет не самый приятный период, когда и коллегам и начальству от вас что-то нужно будет. Поэтому домой вы будете спешить и погружаться с головой в семейные дела. Постарайтесь вечером расслабиться.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2020 года, для Рака

Финансовые вопросы удастся уладить быстро, если сможете проконтролировать свой бюджет и уменьшить траты. Если поругались с любимым человеком или родственником – легко сможете помириться. Вечером уделите время себе.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2020 года, для Льва

У вас сегодня появится много возможностей для самореализации. Но не стоит браться за все сразу – поставьте приоритеты. Тогда сможете рассчитать свои силы и получить успех в делах.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2020 года, для Девы

Сегодня есть вероятность разругаться со своим любимым человеком – старайтесь контролировать свои эмоции и слова. Позаботьтесь о здоровье, чаще гуляйте на свежем воздухе, пейте больше воды и откажитесь от вредных продуктов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2020 года, для Весов

Не старайтесь сейчас переделать всю работу: ни в офисе, ни дома. Важно уделить время себе – покупка косметики, новой одежды или поход на любимую косметическую процедуру способны вас порадовать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2020 года, для Скорпиона

На работе возможен карьерный взлет – сможете добиться повышения или премии. Важно сейчас – установить максимально большее количество полезных связей. С родственниками велик риск поссориться, поэтому будьте сдержаннее в отношении их.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2020 года, для Стрельца

Вас ждет сегодня очень удачный день – на личном фронте все хорошо, работа – ладится и здоровье – радует. Попробуйте просто насладиться сегодняшним днем и впитать в себя весь его позитив.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2020 года, для Козерога

Сегодня отличный день, чтобы заняться саморазвитием – чем больше вы в себя вложите, тем больше получите. Если в поисках работы – сейчас хороший период для этого.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2020 года, для Водолея

Сегодня вас ждет важная рабочая встреча, которая станет новым периодом в вашей жизни. Следите за словами и поведением, тогда сможете получить даже больше, чем ожидали.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2020 года, для Рыб

Ваш энтузиазм и вера в собственные силы помогут вам сегодня выполнить работы больше, чем вы себе планировали. Вы будете довольны собой и можете со спокойным сердцем порадовать себя чем-то красивым, вкусным или дорогим.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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