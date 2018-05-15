Гороскоп на сегодня: Тельцам не стоит просить о помощи, а Девам нужно посвятить день работе

Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня

Овен

Нынешним днем вам предстоит доделать то, что вы в последнее время откладывали. Если не успеваете, то попробуйте отсрочить выполнение хоть на день.

Телец

Постарайтесь сегодня ни у кого не просить помощи в порученном вам деле. Может случиться так, что человек, согласившийся помочь, лишь навредит вам.

Близнецы

Сегодня вас ожидает весьма напряженный день из-за множества срочных поручений и важных встреч. Придется задержаться на работе, иначе не справитесь.

Рак

Отличный день для тех, кто собирается расширить круг своих знакомств и, возможно, будущих клиентов. Обязательно заинтересуйте их в ваших услугах.

Лев

Постарайтесь сдерживаться, не торопитесь выдвигать обвинения, вы и сами не безгрешны. Возможно, завтра вам это аукнется, причем довольно неприятно.

Дева

Близкий вам человек сегодня окажется с вами на одной волне и поймет все ваши причуды. Поэтому смело можете посвящать день любимой работе.

Весы

В этот день найти единомышленников вам будет не так просто, как хотелось бы. Постарайтесь, однако, добиться этого важного для вас результата сегодня.

Скорпион

Сконцентрироваться на работе будет непросто, но необходимо. Проанализируйте список предложений — найдете самую интересную возможность.

Стрелец

Нынешним днем вы будете склонны выносить ошибочные суждения, пытаясь дать оценку тому или иному человеку. Лучше этим вообще не заниматься.

Козерог

Вас ждет разочарование в работе, вызванное, скорее всего, плохим настроением или непредвиденными обстоятельствами. Благо эта ситуация ненадолго.

Водолей

Вам предстоит борьба с приверженцами консервативного направления развития вашего бизнеса. Отстаивайте свою точку зрения, даже если это будет непросто.

Рыбы

Нынче звезды располагают к изменению характера связей между людьми. Личные могут стать деловыми, и наоборот. Какой из вариантов вам ближе — выбирайте сами.