Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно действовать, а Козерогов ждет подстава

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2019 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на 19 февраля 2019 года Фото: Pixabay

Гороскоп на 19 февраля 2019 года для всех знаков зодиака. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас короткий астрологический прогноз на 19 февраля для каждого представителя зодиакального круга. Узнайте, как провести этот день с наибольшей пользой для вас.

Овен

Сегодня неплохо было бы хотя бы пару часов отдохнуть, иначе вы просто физически будете не в состоянии дальше плодотворно работать.

Телец

Нынешним днем у вас появится шанс, чтобы наладить отношения с близкими людьми. Сейчас все в ваших руках, не бойтесь делать первый шаг!

Близнецы

Вы можете позволить себе рискнуть, например, начав с нуля новое дело. Сегодня, вне всяких сомнений, все получится именно так, как вы задумывали.

Рак

Относитесь ко всему происходящему с вами проще и не драматизируйте ситуацию там, где этого делать не следует. Поберегите нервы, жизнь прекрасна.

Лев

Не пытайтесь вести двойную игру, это не просто может выйти вам боком, а обязательно выйдет, причем намного быстрее, нежели вы можете представить.

Дева

Это будет один из самых ярких дней за последние месяцы. Проведите его в приятной компании, и вы обязательно почувствуете прилив сил.

Весы

Сейчас вы можете положиться только на тех, кто финансово заинтересован в вашем благополучии. И не забывайте, что ответственность за работу лежит на вас.

Скорпион

Есть вероятность, что кто-то из коллег с нетерпением ждет, когда же вы наконец ошибетесь. Будьте собраны и не дайте никому обойти себя.

Стрелец

На данном этапе не стоит не доверять сослуживцам, учитесь работать в команде, тем более сейчас, когда обстоятельства настоятельно этого требуют.

Козерог

Будьте осторожны, ведь в последнее время ваш успех не дает спокойно спать соперникам, они жаждут выставить вас в самом неприятном для вас свете.

Водолей

Нынче звезды не рекомендуют вам рисковать карьерой и репутацией. Будьте немного перестраховщиком — и все у вас будет замечательно.

Рыбы

Все, что вы планировали осуществить в скором будущем, вполне может остаться лишь планами, если вы не приложите усилий для их реализации.

Тем временем стало известно, жизнь каких знаков зодиака сильно изменится в 2019 году: таких только пять.

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