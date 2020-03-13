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Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно повеселиться, а Близнецам – сконцентрироваться

Астрологический прогноз на 13 марта для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:52

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2020 года, для Овна

Сегодня можете смело браться за дела, которые ранее откладывали. Не позволяйте другим людям вселить в вас страх и неуверенность в себе. У вас все получиться, главное – сконцентрируйтесь на важном.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2020 года, для Тельца

Отличный день для веселья и развлечений. Если давно планировали какую-то покупку или поездку куда-то – смело воплощайте это в жизнь. Возможны новые интересные знакомства.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2020 года, для Близнецов

Чтобы решить свои вопросы, постарайтесь максимально сконцентрироваться на делах и не отвлекаться на различные пустяки. Хорошо заниматься планированием и организацией своего рабочего дня.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2020 года, для Рака

Сегодня вы можете не получить желанной поддержки, но это не значит, что вам нужно останавливаться. Никаких перерывов в работе – только вперед, ведь вас ждет лучшее профессиональное будущее.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2020 года, для Льва

Сейчас вам будет сложно правильно оценить ситуацию, которая происходит и на работе, и дома. Постарайтесь больше времени сегодня провести наедине со своими мыслями. А вечером порадуйте себя теплой ванной или любимой спа-процедурой.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2020 года, для Девы

Сегодня вас ждет удачный день, когда на работе даже самые серьезные вопросы будут решаться в вашу пользу, и в личных отношениях вы будете иметь успех. Будьте смелее и активнее, тогда возьмете от этого дня максимум пользы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2020 года, для Весов

Сегодня вам не стоит перенапрягаться и перегружать себя физической работой. Лучше проведите как можно больше времени на свежем воздухе и в компании приятных вам людей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2020 года, для Скорпиона

Сегодня у вас количество дел будет зашкаливать, но все поправимо. Сядьте, сконцентрируйтесь и выделите для себя приоритетные и второстепенные задачи, чтобы не распылять свое внимание на неважные дела.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2020 года, для Стрельца

День для вас сегодня будет нейтральным. Вы осилите сделать все, что ранее запланировали и даже уделить время себе. Вечер проведите в компании любимого человека.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2020 года, для Козерога

Сегодня вам под силу справиться с любой задачей, поэтому смело планируйте много дел. В любви вы найдете не только отдушину, но и силы творить. Можете сегодня познакомиться с приятным человеком, который в будущем повлияет на вашу карьеру.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2020 года, для Водолея

Сегодня лучше не начинать никаких новых дел, то грандиозное, что вас ждет в профессиональном плане, все равно вас дождется. Сконцентрируйтесь на своем развитии и уделите этому больше времени.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2020 года, для Рыб

Хороший период, чтобы завершить все начатые ранее дела. Несмотря на то, что сконцентрироваться на работе будет трудно, сможете закрыть рабочие вопросы на сегодня. Вас могут попросить о помощи – постарайтесь по возможности не отказывать.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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