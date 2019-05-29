Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно проявить фантазию, а Ракам не стоит завидовать коллегам
Астрологический прогноз на 29 мая для всех знаков зодиака
Не стоит пугаться трудностей, если душа требует перемен, значит, нужно что-то в жизни поменять. Звезды сулят вам успех практически в любых начинаниях.
Сегодня вам предстоит заняться разработкой проекта, требующего от вас применения фантазии. И в этом деле вы обязательно добьетесь успеха.
Даже не надейтесь уйти домой до того, как выполните все те поручения, которые на вас навалились. Не справляетесь — просите сослуживцев помочь вам.
Не нужно завидовать более удачливым коллегам. Вы либо не соревнуйтесь и идите своей дорогой, либо соберитесь и покажите все, на что способны.
Работать придется более скрупулезно и тщательно, чтобы у шефа не было возможности к вам придраться, даже если он очень того захочет.
Если вы сомневаетесь в каком-либо действии — не осуществляйте его. Не пытайтесь обогнать конкурентов, лучше немного подождать, но сделать качественно.
Не пытайтесь перечить начальнику: вы даром потратите время и выставите себя в самом невыгодном свете. Лучше согласитесь на его условия.
Не слушайте никого, кто сегодня вам будет говорить о необходимости перемен. Вы сами поймете, когда наступит время действовать и что-то менять.
Удачный день для завершения старых, неоконченных дел, которые вы когда-то начали и не закончили. Сегодня у вас получится довести их до конца.
Рутинная работа бывает опасна для здоровья, рискуете впасть в депрессию, нужны профилактические меры и творческий подход к решению задач.
Докажите критикующим вас сослуживцам, что любая профессия нужна и важна, а ваша — в особенности. Но вы сами должны быть в этом уверены.
В борьбе за место под солнцем придется продемонстрировать все, на что вы способны. Главное — приложить силы в правильном направлении.
Напомним, что ранее мы писали о том, как понять друга-Близнеца.
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