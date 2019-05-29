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Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно проявить фантазию, а Ракам не стоит завидовать коллегам

Астрологический прогноз на 29 мая для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:04

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овнов
Гороскоп на сегодня для Овнов
Фото: Сегодня

Не стоит пугаться трудностей, если душа требует перемен, значит, нужно что-то в жизни поменять. Звезды сулят вам успех практически в любых начинаниях.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельцов
Гороскоп на сегодня для Тельцов
Фото: Сегодня

Сегодня вам предстоит заняться разработкой проекта, требующего от вас применения фантазии. И в этом деле вы обязательно добьетесь успеха.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Даже не надейтесь уйти домой до того, как выполните все те поручения, которые на вас навалились. Не справляетесь — просите сослуживцев помочь вам.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Раков
Гороскоп на сегодня для Раков
Фото: Сегодня

Не нужно завидовать более удачливым коллегам. Вы либо не соревнуйтесь и идите своей дорогой, либо соберитесь и покажите все, на что способны.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Львов
Гороскоп на сегодня для Львов
Фото: Сегодня

Работать придется более скрупулезно и тщательно, чтобы у шефа не было возможности к вам придраться, даже если он очень того захочет.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Дев
Гороскоп на сегодня для Дев
Фото: Сегодня

Если вы сомневаетесь в каком-либо действии — не осуществляйте его. Не пытайтесь обогнать конкурентов, лучше немного подождать, но сделать качественно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Не пытайтесь перечить начальнику: вы даром потратите время и выставите себя в самом невыгодном свете. Лучше согласитесь на его условия.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпионов
Гороскоп на сегодня для Скорпионов
Фото: Сегодня

Не слушайте никого, кто сегодня вам будет говорить о необходимости перемен. Вы сами поймете, когда наступит время действовать и что-то менять.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельцов
Гороскоп на сегодня для Стрельцов
Фото: Сегодня

Удачный день для завершения старых, неоконченных дел, которые вы когда-то начали и не закончили. Сегодня у вас получится довести их до конца.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерогов
Гороскоп на сегодня для Козерогов
Фото: Сегодня

Рутинная работа бывает опасна для здоровья, рискуете впасть в депрессию, нужны профилактические меры и творческий подход к решению задач.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолеев
Гороскоп на сегодня для Водолеев
Фото: Сегодня

Докажите критикующим вас сослуживцам, что любая профессия нужна и важна, а ваша — в особенности. Но вы сами должны быть в этом уверены.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

В борьбе за место под солнцем придется продемонстрировать все, на что вы способны. Главное — приложить силы в правильном направлении.

Напомним, что ранее мы писали о том, как понять друга-Близнеца

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Источник: Сегодня
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