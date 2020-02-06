Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно заняться душевным здоровьем, а Рыбам – пойти на шоппинг

Астрологический прогноз на 6 февраля для всех знаков зодиака

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2020 года, для Овна

Сегодня у вас появится желание обрести власть и получить должность повыше. И это отличное время, когда вы можете получить желаемое. Главное – не сидите сложа руки, и принимайтесь за активные действия.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2020 года, для Тельца

Чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно, нужно заняться своим душевным здоровьем. Если вас давно терзают какие-то мысли – не стесняйтесь и отправляйтесь к психологу. Это поможет вам избавится от негатива.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2020 года, для Близнецов

Следите за своим питанием, если хотите чувствовать себя хорошо и уверенно. Добавьте также в свою жизнь спорт и активность. Главное – не сидите сложа руки, и выходите из своих четырех стен, чтобы получить то, чего хотите.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2020 года, для Рака

Удачный день для приятных покупок, чтобы обустроить свой дом. Мебель или какие-то небольшие аксессуары способны не только украсить жилье, но и подарить вам положительные эмоции. А это будет стоить тех денег, которые вы потратите.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2020 года, для Льва

Сегодня у вас будет хорошо двигатся дело с улучшением своего материального положения. Поэтому сможете себе больше позволить. Постарайтесь не потратить все деньги сразу – отложите на будущее.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2020 года, для Девы

Сегодня вам захочется проявить самостоятельность в работе, что может не понравится вашему начальству. Но не стоит вешать нос – берите инициативу в свои руки и получите отличный результат.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2020 года, для Весов

Могут возникнуть проблемы с общением с окружающими. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и контролировать поступки. Это поможет вам избежать ненужных выяснений и обрести душевное спокойствие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2020 года, для Скорпиона

Целеустремленность и ваш энтузиазм способны вам помочь свернуть горы. Главное – не сидеть в четырех стенах, а брать инициативу в свои руки. Действуйте и непременно получите хороший результат.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2020 года, для Стрельца

Старайтесь больше времени уделять своей семье и общению с близкими. Они сейчас способны подарить вам такую необходимую поддержку. Будьте милыми и общительными сегодня.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2020 года, для Козерога

Постарайтесь проконтролировать себя и не совершать сегодня больших трат. Лучше отправляйтесь в спа, на массаж или к косметологу – подойдет любой способ, который поможет вам расслабиться. Наслаждайтесь жизнью наедине с собой.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2020 года, для Водолея

Воздержитесь от любых слухов и сплетен, не принимайте участие в массовых обсуждениях – лучше расслабьтесь с любимым человеком. Постарайтесь проводить с ним больше времени – ему это сейчас очень необходимо.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2020 года, для Рыб

День может начаться с ссоры, но стоит постараться не раздувать ее, тогда и продолжения не будет. Постарайтесь уделить больше внимания хобби, что поможет не только отвлечься, но и подзаработать. И потратьте сегодня деньги на себя – вы это заслужили.

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