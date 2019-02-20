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Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно заняться здоровьем, а Львам – не торопиться принимать решения

Астрологический прогноз на 20 февраля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
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Фото: Pixabay

Овен

Нынче есть вероятность полезных знакомств. Вполне возможно, что теперь вы сможете взять вершины, которые ранее не поддавались.

Телец

Не забывайте о том, что кроме работы и личной жизни не мешало бы уделить должное внимание собственному здоровью. Этим сегодня и займитесь.

Близнецы

Сегодня подходящий день для построения планов на будущее. Не вздумайте отлынивать — полагаться на случай крайне не рекомендуется.

Рак

Все спорные вопросы, касающиеся вашей работы, необходимо обсудить в непринужденной обстановке. Не мелочитесь, расходы должны окупиться.

Лев

Не торопитесь принимать окончательное решение, есть вероятность, что вечером произойдет некое событие, которое заставит вас снова изменить мнение.

Дева

Вас ожидает непростой день в плане общения с начальством: придется урегулировать проблемы, которые по сути к вам никакого отношения не имеют.

Весы

Не делайте скорых выводов в погоне за прибылью. Лучше не приобрести чего-то, чем лишиться того, что сейчас у вас есть, а такая вероятность существует.

Скорпион

Сегодня ваши коллеги будут работать спустя рукава. Воздействовать на лентяев можно только личным примером, все остальные методы не подействуют.

Стрелец

Дневная суета и рабочие проблемы заберут все светлое время суток, но открывшееся второе дыхание поможет вам ночью неплохо провести время.

Козерог

День нынешний прекрасно подходит для освоения нового вида деятельности: хобби или спорта, к которому вы давно мечтали приобщиться. 

Водолей

Этот день обещает быть спокойным в том случае, если вы сами не начнете бурную деятельность. Выбор стратегии сегодня целиком и полностью в ваших руках.

Рыбы

Постарайтесь не тратить много сил и энергии на выполнение рутинных дел, сейчас вам стоит заняться карьерой, шансы у вас есть, нужно желание.

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Источник: Сегодня
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