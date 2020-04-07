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Гороскоп на сегодня: Тельцам противопоказано лениться, а Львам – не нужно планировать ничего грандиозного

Астрологический прогноз на 7 апреля для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:47

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2020 года, для Овна

Можете смело сегодня планировать как можно больше дел – все успеете. Рабочие встречи и переговоры пройдут продуктивно, а встречи с родственниками – душевно. Вечер постарайтесь уделить себе и любимому хобби.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2020 года, для Тельца

Сегодня вам противопоказано лениться. Вам нужно закатать рукава и приниматься за работу, если хотите добиться успеха. Удачный день для достижения вершин в рабочих делах.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2020 года, для Близнецов

Удачный период для различных переговоров и решения срочных рабочих дел. Старайтесь больше слушать и меньше говорить. Все сложные вопросы сможете решить с поддержкой своих родных и близких.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2020 года, для Рака

Вы окажетесь сегодня в не очень удобном положении – на работе все удается на ура, а в личных отношениях – застой. Старайтесь в течение дня выложиться на максимум на работе, а вечер уделите исключительно любимому человеку. Так сможете сбалансировать и урегулировать все вопросы.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2020 года, для Льва

Не стоит сегодня планировать что-то серьезное и грандиозное – есть риск неудачи. Лучше займитесь делами, которые у вас получаются лучше всего и приносят вам удовольствие. Обязательно уделите внимание вашим друзьям и близким людям.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2020 года, для Девы

Сегодняшний день можете планировать до секунды, заполняя график различными делами. Вас ждет успех в любых начинаниях, поэтому не упустите свой шанс. Вечером удачным решением будет устроить вечеринку с самыми близкими и родными людьми.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2020 года, для Весов

Сегодня противопоказано ругаться, ссориться и выяснять отношения с кем бы то ни было. Потом будет сложно помириться и вернуть отношения в прежнее русло. Научитесь управлять своими эмоциями.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2020 года, для Скорпиона

Сегодня не должно быть никаких сюрпризов и подвохов – хорошее настроение и положительный настрой помогут решить любые вопросы. Кроме того, спонтанные решения сегодня могут оказаться удачными, если только они не связаны с крупными покупками.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2020 года, для Стрельца

Сегодня у вас может появится тревога и боязнь неудачи по поводу своих рабочих проектов. Не стоит расстраиваться и поддаваться негативным чувствам – у вас все получится, главное – верьте в себя. Вечером порадуйте себя чем-то красивым, вкусным и приятным.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2020 года, для Козерога

Сегодня беритесь только за те дела, которые приносят вам удовольствие и повышают настроение. Таким образом сможете получить не только хорошее настроение, а и отличный результат. Вечер – ваше время, которое вы обязаны провести исключительно по вашим правилам.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2020 года, для Водолея

Сегодня вам нужно контролировать свои эмоции и слова, а также избегать контакта с неприятными и агрессивными людьми. Беритесь за работу и сможете получить хороший результат уже совсем скоро.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2020 года, для Рыб

Если будете играть по честным правилам, то сможете достичь хороших результатов в работе. Сотрудничество окажется довольно выгодным и продуктивным. Вечер посвятите хорошей книге или фильму.

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Источник: Сегодня
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