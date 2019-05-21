Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

Астрологический прогноз на 21 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 21 мая для Овнов Фото: Сегодня

От вашего настроения сегодня будет зависеть атмосфера в коллективе. Постарайтесь зарядить окружающих оптимизмом, и день пройдет легко и быстро.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 21 мая для Тельцов Фото: Сегодня

Первый рубеж из намеченных дел вы взяли. Но расслабляться рано, ведь впереди следующий, не менее важный этап. А ваши родные помогут его преодолеть.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 21 мая для Близнецов Фото: Сегодня

Отличный день для того, чтобы созвать друзей у себя дома. И пусть вас не смущает, что сегодня рабочий день. Приятный вечер даст вам силы и зарядит энергией.

Рак (22 июля – 22 июня)

Гороскоп на 21 мая для Раков Фото: Сегодня

Нынче звезды не рекомендуют говорить о делах и делиться с кем-то планами на будущее. Есть вероятность, что вам помешают их осуществить.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 21 мая для Львов Фото: Сегодня

Сегодня важно будет адаптироваться к работе как можно быстрее, поскольку обстоятельства требуют вашего немедленного вмешательства в текущие дела.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 21 мая для Дев Фото: Сегодня

Рабочий день сегодня подойдет к концу настолько неожиданно, что вы даже оглянуться не успеете. Правда, завершить все начатые дела тоже не получится.

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Весы (24 сентября по 23 октября)

Гороскоп на 21 мая для Весов Фото: Сегодня

Самое время для построения далекоидущих планов. Вам удастся продумать все до мельчайших деталей, и вы сможете ни от кого не зависеть.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 21 мая для Скорпионов Фото: Сегодня

Если вы давно подумывали о расширении сферы деятельности, то сейчас самое время. Реализуйте свои идеи и наслаждайтесь результатом.

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Гороскоп на 21 мая для Стрельцов Фото: Сегодня

У вас могут возникнуть проблемы, если не сумеете контролировать эмоции. Умение добиваться целей — хорошая черта, но идти напролом – не самая лучшая идея.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 21 мая для Козерогов Фото: Сегодня

Не верьте никому на слово, тщательно проверяйте всю информацию. Необходимо бороться с неправдивыми сведениями и отстаивать свои интересы.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Гороскоп на 21 мая для Водолеев Фото: Сегодня

Вы всегда вдохновляете своим примером людей на подвиги, теперь пусть окружающие сами учатся решать свои проблемы, а вы можете позволить себе отдохнуть.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 21 мая для Рыб Фото: Сегодня

Отличный день для построения долгосрочных планов. Вы сможете продумать действия на несколько шагов вперед так, что ваши ожидания сбудутся.

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