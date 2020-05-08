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Гороскоп на сегодня: Тельцов увлекут соблазны, а Стрельцы погрузятся в рабочий процесс

Астрологический прогноз на 8 мая для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 06:05

Читайте прогноз на вторник, 8 мая 2020 года. Кто из знаков зодиака может себе позволить транжирить деньги.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года, для Овна

Подходящий день, чтобы разобраться в накопившихся за долгий период рабочих вопросах. Можете даже приобщить к этому процессу своих компетентных коллег – сообща будет проще найти выход из сложившейся ситуации.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года, для Тельца

Не стоит понапрасну тратить свои сбережения. На ваш вкус может повлиять сиюминутная прихоть, о чем впоследствии вы пожалеете, но деньги уже не вернутся. Такой выбор не оценят окружающие, а покупка окажется бесполезной.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года, для Близнецов

Сегодня вам стоит быть осмотрительнее с бытовой техникой. Есть вероятность поломок и аварий, с которыми вы не справитесь самостоятельно, а обратиться к мастеру будет проблематично. Лучше воспользуйтесь проверенной механикой.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года, для Рака

День чреват неразумными расходами. Чтобы у вас не возникало лишних соблазнов, лучше заранее установите себе лимиты. Вам будет полезно пообщаться со старшими родственниками – их совет поможет решить вашу проблему.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года, для Льва

Вам будет полезно восполнить растраченный запас сил. Не стоит эмоционировать понапрасну – вас никто не будет слушать, и вы все равно не сможете изменить ход событий. Чтобы отдохнуть, постарайтесь пораньше лечь спать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года, для Девы

Не стоит провоцировать ссору со своим партнером – вам с ним еще жить. Своими неуместными замечаниями вы рискуете обидеть близкого вам человека, так что лучше перевести все в шутку. Переключите свое внимание на творчество.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года, для Весов

В этот день полезно посмотреть на себя со стороны. У вас есть все шансы рассмотреть недостатки, о которых вам часто говорят окружающие. Они не лишены смысла, так что воспользуйтесь возможностью поработать над своими ошибками.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года, для Скорпиона

Уделите время тем людям, кто действительно нуждается в вашем внимании. Когда в последний раз вы протягивали руку помощи и отзывались на чью-то просьбу? А вот праздные и пустые советы давать не стоит.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года, для Стрельца

Вы быстро устанете от шумного и эмоционального времяпровождения в этот день. Лучше организуйте себе умиротворенную атмосферу. Также оптимальной будет работа с бумагами, цифрами, расчетами – в этом вы преуспеете.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года, для Козерога

Накопившиеся рабочие вопросы потребуют вашего непосредственного участия. Придется отложить или вообще отменить ранее запланированные дела. Имейте в виду, что без вас все застынет, и ничего не будет решаться.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года, для Водолея

Если в последнее время вас гнетет пессимизм и плохое настроение, постарайтесь найти время для занятия рукоделием. Это успокаивает и отвлекает от дурных мыслей. При этом в голове прояснится, и на вас снизойдет правильное решение.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года, для Рыб

Сегодня любимый человек может преподнести вам сюрприз. Не оставайтесь в долгу и обязательно проявите благодарность. Можно устроить в ответ романтический ужин. Вот только переедать в этот день не стоит.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака.

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