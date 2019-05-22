Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

Астрологический прогноз на 22 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 22 мая для Овнов Фото: Сегодня

Сегодня вам сразу станет понятно, к какому делу приступить в первую очередь. Не пытайтесь что-либо менять, если не хотите нажить неприятностей.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 22 мая для Тельцов Фото: Сегодня

День ожидается весьма напряженный, поэтому вам нужно собраться с мыслями и обязательно найти в себе скрытые силы для того, чтобы его пережить.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 22 мая для Близнецов Фото: Сегодня

Не тратьте время на беседы с коллегами на отвлеченные от работы темы. Так же, как и вы, они рискуют упустить какое-то очень важное событие.

Рак (22 июля – 22 июня)

Гороскоп на 22 мая для Раков Фото: Сегодня

Ваши успехи в карьере могут вызвать зависть со стороны даже тех людей, которые были к вам хорошо настроены. Затаитесь на время, это лучшее решение.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 22 мая для Львов Фото: Сегодня

Кажущееся затишье в делах — это не повод пустить все на самотек. Возможность регулировать ситуацию поможет вам справиться с любыми трудностями.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 22 мая для Дев Фото: Сегодня

Ваши недоброжелатели сделают все возможное для того, чтобы испортить рабочий настрой, а вы поработайте над тем, чтобы эта идея провалилась.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 22 мая для Весов Фото: Сегодня

Если у вас давно назрела необходимость в откровенном разговоре с шефом — знайте, сегодня у вас будет шанс получить все и сразу. Не упустите его.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 22 мая для Скорпионов Фото: Сегодня

Сегодня звезды обещают удачный день в финансовом отношении. Вам, возможно, возвратят старые долги, но будет лучше, если предложат новую должность.

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Гороскоп на 22 мая для Стрельцов Фото: Сегодня

Если вы с успехом справились с одним делом, не стоит браться за новое, чтобы вырасти в своих собственных глазах и в глазах окружающих.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 22 мая для Козерогов Фото: Сегодня

Нынче у вас могут возникнуть проблемы в общении с клиентами, партнерами или поставщиками. Постарайтесь сгладить все неприятные моменты.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Гороскоп на 22 мая для Водолеев Фото: Сегодня

В случае, если вас беспокоят некие рабочие моменты — лучше выговориться, но в кругу семьи. О ваших переживаниях коллегам знать необязательно.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 мая для Рыб Фото: Сегодня

Шеф ценит вас как незаменимого сотрудника, однако это не означает, что вы можете позволять себе то, что непозволительно остальным.

Напомним, что ранее мы писали о том, что подарить другу-Тельцу.

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