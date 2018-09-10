Гороскоп на сегодня: Тельцов ждут перемены на работе, а Весам нужно проявить больше заботы

Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 сентября

Овен

Сегодня постарайтесь трезво оценивать свои возможности. Избегайте новых знакомств, проявите сдержанность в общении с коллегами и друзьями.

Телец

Вас ждут перемены на работе. Представившиеся возможности могут помочь продвинуться по карьерной лестнице. Главное, не переоценивайте себя.

Близнецы

День обещает быть благополучным. Доходы возрастут, но резких финансовых взлетов не ждите. Поэтому часть средств отложите в копилку.

Рак

Ваши заслуги и трудолюбие будут оценены по достоинству. А на любовном фронте придется проявить терпение и понимание, чтобы сохранить стабильность.

Лев

Принимая решения руководствуйтесь не только чувствами, но и здравым смыслом. В деловых контактах постарайтесь проявить честность и надежность.

Дева

Ваша осторожность, граничащая с консерватизмом, может стать препятствием на пути к успеху. Не бойтесь перемен и будьте открыты для новых идей.

Весы

Сегодня старайтесь в любых делах обходиться без посторонней помощи. Пересмотрите свое отношение к близким и проявите больше заботы.

Скорпион

Сегодня нужно отложить повседневные дела и постараться исправить свои ошибки. В будущем это принесет вам положительные плоды.

Стрелец

Этот день наиболее благоприятен для новых начинаний. Проявите упорство в делах и легкость в принятии сложных решений — и сможете достичь желаемого.

Козерог

Избыток жизненной энергии может оказаться для вас разрушительным. Направьте все свое внимание и заботу на семью и близких людей.

Водолей

Постарайтесь не поддаваться на чужие провокации. Будьте верны себе и отстаивайте свое мнение. Холодный рассудок поможет избежать неприятностей.

Рыбы

Вас могут отвлекать бытовые хлопоты. Разрешите их быстрее и займитесь делами на работе. От вашего упорства будет зависеть продвижение по службе.