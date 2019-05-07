Гороскоп на сегодня: Тельцов ждут встречи, а Козерогам нужно поговорить с шефом по душам

Астрологический прогноз на 7 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

Овен

Сегодня вы будете готовы на любые подвиги, лишь бы хоть ненадолго сменить вид деятельности. Сейчас благоприятный период для поиска нового места работы.

Телец

Нынешний день просто создан для встреч, как деловых, так и личных. Спланируйте его правильно, чтобы успеть решить все волнующие вас вопросы.

Близнецы

Сегодня неблагоприятный день для принятия рискованных решений, касающихся работы. Вы можете провалить дело, над которым трудится весь коллектив.

Рак

В этот день вы можете поговорить с шефом о прибавке к зарплате или продвижении по службе. Нужно тщательно продумать речь и запастись аргументами.

Лев

Особое внимание сегодня следует уделить семье. Она нуждаются в вашем внимании, а вы в последнее время все силы и время отдаете работе.

Дева

Прислушайтесь к советам людей, которым доверяете, но не предпринимайте сегодня никаких шагов. Нынче вам будет лучше занять выжидательную позицию.

Весы

Для начала необходимо наметить цель, подумать, что необходимо для ее реализации, учесть возможные сложности, и только после этого приступать к действиям.

Скорпион

Даже в рутинную и обыденную работу можно вводить элементы творчества. Будьте предприимчивы и настойчивы, и не упускайте своего шанса на успех.

Стрелец

Прежде чем подписывать бумаги, необходимо прочитать их очень внимательно, особенно те слова, что написаны мелким шрифтом. Не ленитесь, это в ваших интересах.

Козерог

Сегодня у вас будет шанс поговорить с шефом по душам. Изложите ему то, чего вы хотите предпринять в ближайшем будущем. Скорее всего, он вас поддержит.

Водолей

Не забудьте записать все самые оригинальные и нестандартные идеи. Вскоре у вас будет шанс воплотить их в жизнь, так что день пройдет не напрасно.

Рыбы

Некоторые волнующие вас проблемы перестанут существовать, так что можете вздохнуть с облегчением — работать вам теперь станет проще и приятнее.

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