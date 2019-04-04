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Гороскоп на сегодня: Тельцы могут смело браться за новое дело, а Близнецы дополнительно заработают

Астрологический прогноз на 4 апреля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:08
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pixabay

Овен

Сегодня, помимо основных рабочих обязанностей, придется стать психоаналитиком, ибо проблемы ваших коллег могут отрицательно отразиться на общем деле.

Телец

Нынешний день благоприятен для старта, к какой бы сфере вашей деятельности это ни относилось. Все новшества принесут положительный результат.

Близнецы

У вас появится неплохая возможность заработать, можно сказать, не сходя с места. Вы отлично все спланировали, осталось реализовать задуманное.

Рак

Не действуйте в одиночку, объедините усилия с коллегами. Вместе ваши старания принесут куда больше пользы, чем если бы вы работали самостоятельно.

Лев

Постарайтесь не отвлекаться от дела, пока не завершите его. А уж потом можете позволить себе расслабиться и начать строить планы на будущее.

Дева

Если вы недавно пришли на новую работу, придется постепенно налаживать отношения в коллективе. И не будьте слишком навязчивым!

Весы

Удача целиком и полностью на вашей стороне, так что в этот день ваши планы должны если не осуществиться, то максимально приблизиться к завершению.

Скорпион

Вам необходимо найти новый подход к выполнению служебных обязанностей, и вы сразу увидите, как изменится жизненный настрой, и желание работать появится!

Стрелец

Неблагоприятное время для разговоров с шефом о повышении зарплаты. Наберитесь терпения и ждите, у вас обязательно появится шанс добиться желаемого.

Козерог

Сегодня опасный и нестабильный день для бизнеса. Возможно, придется менять поставщиков или партнеров. Кризисный момент вам помогут пережить близкие.

Водолей

Ваши активность и предприимчивость принесут заслуженный успех. Вы сможете стать вдохновителем весьма перспективного проекта, дерзайте.

Рыбы

Нынешний день в офисе пройдет в неблагоприятной обстановке, особенно это касается женских коллективов. Постарайтесь избегать конфликтов.

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