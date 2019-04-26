Гороскоп на сегодня: у Близнецов спокойный день, а Ракам стоит подумать об отпуске

Астрологический прогноз на 26 апреля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: pexels.com

Овен

Не берите на себя больше, нежели вы можете выполнить. Вы рискуете вместе с репутацией лишиться возможности карьерного роста.

Телец

Ваши планы могут быть внезапно разрушены неожиданным визитом. Пусть это вас не огорчает, встреча может быть полезной.

Близнецы

Сегодня ожидается достаточно спокойный день. От вас лишь требуется научиться работать в команде.

Рак

Ваши надежды на отпуск скоро осуществятся, поэтому неплохо бы сегодня подумать о том, как вы проведете это время.

Лев

Для урегулирования проблем вам придется кое-чем пожертвовать, возможно, даже придется прервать отношения с кем-то из вашего ближайшего окружения.

Дева

Не ищите логику в некоторых указаниях вашего начальника. Хотите вы того или нет, но выполнять их придется ради вашей карьеры.

Весы

Преодолеть некоторые искушения ради работы будет непросто. У вас могут возникнуть очень серьезные проблемы с начальством.

Скорпион

Звезды советуют вам не торопиться. Подумайте и придите к определенного рода выводам, а только после этого начинайте действовать.

Стрелец

Справиться со скукой будет непросто, но необходимо, иначе она станет причиной массы неприятностей.

Козерог

Вы найдете, что ответить на критику шефа, и, если не перегнете палку, ваши предложения обязательно будут внедрены.

Водолей

Нынче балом будет править оптимизм. Обязательно найдите повод для радости. Ведь на самом деле вас окружает много хорошего, нужно просто его увидеть.

Рыбы

Не берите дополнительную работу: ни на дом, ни в офисе. Вы не успеете выполнить ее в указанные сроки и попадете в немилость к руководству.

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