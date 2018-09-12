Гороскоп на сегодня: у Близнецов удачный день, а Девы могут получить неожиданный доход

Гороскоп на 12 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп. Фото: pixabay.com

Овен

Сегодня, что бы вы ни делали, можете надеяться не лояльность со стороны окружающих вас людей. Будьте вежливы и вы. Вечер проведите с семьей.

Телец

Нынешний день хорош скорее для отвлеченных размышлений, нежели для конкретных действий. Если действовать все же придется — заручитесь помощью друзей.

Близнецы

День должен быть удачным. Особенно хорошо будут получаться те дела, которые вы отложили некоторое время назад. Утром не забудьте про зарядку.

Рак

Не стоит долго размышлять над судьбами мира и над менее глобальными проблемами. Вряд ли эти размышления окончатся чем-либо, помимо головной боли.

Лев

Вам предстоит довольно долго разбираться в том, что вы хотите сделать, а что нужно сделать прямо сейчас, отложив раздумья до более подходящего времени.

Дева

Возможны неожиданные денежные поступления. Такая финансовая помощь будет вам очень кстати, тем более что вы планировали дорогую покупку.

Весы

Вам не удастся избежать серьезных разговоров на рабочие темы. Они будут преследовать вас на протяжении всего дня. Постарайтесь лечь спать пораньше.

Скорпион

Подходящий день, чтобы работать над вопросами сотрудничества. Переговоры, начатые в этот день, затянутся на длительный срок, зато результат вас порадует.

Стрелец

Чем жаловаться на судьбу, порадуйтесь лучше тому, что имеете. В противном случае вы рискуете упустить и этот повод. Не давайте никому советов.

Козерог

Нельзя так много работать. Позвольте себе сегодня немного расслабиться. Вы это действительно уже заслужили. Вечером побалуйте себя вкусным ужином.

Водолей

То, что вы давно планировали, может реализоваться, если вы приложите небольшие усилия. Только не вздумайте пасовать перед временными трудностями.

Рыбы

Ваше эмоциональное состояние очень нестабильно, следовательно, любое неосторожное слово, сказанное пусть и невзначай, может повергнуть вас в апатию.