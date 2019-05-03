Гороскоп на сегодня: у Дев благоприятный день для переговоров, а Водолеям захочется перемен

Астрологический прогноз на 3 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

Овен

Работу с документами лучше отложить на пару дней. Лучше проверьте, все ли нюансы вы учли в текущих делах. Нынче вы имеете возможность предотвратить крупную проблему.

Телец

Если сегодня вы сможете устоять в нелегкой борьбе с трудностями, с конкурентами, а иногда и с самим собой, то, вне всяких сомнений, очень скоро сможете насладиться результатами своих действий.

Близнецы

Сумеете оправдать оказанное вам доверие – ваша карьера начнет стремительный рост. Добиться этого не так просто, как кажется на первый взгляд, ведь вам придется как следует потрудиться.

Рак

Полностью доверившись только своему профессиональному чутью, вы можете допустить ряд обидных ошибок, поэтому советы знающих людей лишними не будут.

Лев

Не упускайте возможности проявить свои профессиональные навыки. Начальство любит активных, а если они еще и умелые, то цены им просто нет. Решайтесь, смелость города берет!

Дева

Сегодня благоприятный день для переговоров. Для налаживания новых связей вам лучше встретиться с потенциальными партнерами в спокойной и непринужденной обстановке.

Весы

Будьте осторожнее с деньгами, особенно если они чужие и вам их доверили. Со своими собственными сбережениями тоже будьте внимательнее, не расходуйте их по пустякам.

Скорпион

Сегодня вам придется действовать быстро — иначе можно прозевать очень интересную и выгодную сделку, благодаря которой вы поправите материальное состояние. Такой шанс упускать нельзя.

Стрелец

Вас сегодня будет бросать из состояния полного спокойствия в хаос срочных дел и непредвиденных ситуаций. Постарайтесь сохранять спокойствие и держать ситуацию под контролем.

Козерог

Коллеги пристально наблюдают за каждым вашим действием. Будьте осторожны, не дайте им себя скомпрометировать, но и с выбранного пути не сворачивайте.

Водолей

Сегодня вам захочется перемен. Если вы чувствуете в себе достаточное количество сил, приступайте к экспериментам. Возможно, что эти изменения понесут за собой более глобальные перемены.

Рыбы

Нынче пределом ваших мечтаний будет отдельный кабинет, в который все забыли дорогу, где не звонят телефоны и где можно в тишине работать. Организуйте себе спокойное рабочее место

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