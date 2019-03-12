Гороскоп на сегодня: у Козерогов напряженный день, а у Близнецов наступает время перемен
Астрологический прогноз на 12 марта для всех знаков зодиака
Овен
Самое время вспомнить обо всех своих талантах и достоинствах и показать себя во всей красе. Ваши усилия непременно будут отмечены руководством.
Телец
В вашей работе сейчас все достаточно благополучно и безоблачно. Поэтому сегодняшний вечер посвятите семье, устройте им приятный сюрприз.
Близнецы
Время перемен наступило. Не упустите свой шанс добиться желаемого. Главное — ничего не бойтесь и будьте готовы к любым трудностям, они поправимы.
Рак
Работа стала требовать слишком много внимания? Попробуйте усовершенствовать рабочие процессы, тогда появится больше свободного времени.
Лев
Сегодня вас ожидает непростой день. Дел будет много, а времени катастрофически мало. Придется приложить усилия, чтобы все успеть и ничего не упустить.
Дева
От вашей эффективности сегодня будет зависеть куда больше, чем репутация и даже зарплата. Покажите себя с наилучшей из всех возможных сторон.
Весы
Не отступайте от намеченного плана действий, иначе вы рискуете полностью сбиться с пути и прийти абсолютно не к той цели, к которой стремились.
Скорпион
Отношения с коллегами будут напрямую зависеть от того, в каком тоне с вами поговорит начальник. Постарайтесь сохранять спокойствие в любой ситуации.
Стрелец
Если торговля является вашей сферой деятельности, то у вас есть неплохие шансы на получение прибыли. Остальных представителей знака ждет обычный день.
Козерог
День будет очень напряженным. Сохраняйте спокойствие в любой ситуации и не вмешивайтесь в конфликты, у вас и без них забот хватает.
Водолей
Вы сможете в этот день преодолеть любые препятствия. Веря в свои силы, вы с легкостью возьмете те высоты, на которые раньше и смотреть-то боялись.
Рыбы
Не стоит бояться делать смелые шаги и предпринимать отчаянные, возможно, даже авантюрные действия. Шеф оценит ваше рвение и обязательно поощрит вас.
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