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Гороскоп на сегодня: у Льва будет плодотворный день, а у Девы – очень спокойный

Сегодня, 05:16

Астрологический прогноз на 9 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 9 июля 2020 года. Займитесь сегодня рабочими делами, вопросами карьерного роста и рабочих обязанностей. Лениться и скучать противопоказано.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Овна

Сегодня вас ждет удачный день в любых ваших начинаниях. Старые связи откроют перед вами новые перспективы, а ваша активность поможет достичь хороших результатов. Будьте сегодня общительными и открытыми.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Тельца

Общение и новые знакомства способны вдохнуть в вас новую жизнь и показать хорошие перспективы. Старайтесь больше времени уделить семье и родственникам, а вот вечер все же оставьте для себя и своих желаний.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Близнецов

Все у вас сегодня может падать с рук, поэтому лучше держите себя в руках и не отчаивайтесь, ведь все это временно. Настройтесь на позитив с помощью друзей, хорошей книги или фильма. Все получится – только дайте немного времени.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Рака

Сегодня вам не придется сильно жаловаться на жизнь, ведь к вечеру вы получите то, о чем так давно мечтали. Будьте довольны собой и хвалите даже за самые маленькие победы. Уделяйте больше внимания и заботы своим близким.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Льва

Сегодняшний день будет довольно плодотворным и многообещающим. Главное – не ленитесь и выполняйте все запланированное вовремя. Старайтесь не брать на себя повышенных обязательств и не загружайте себя чрезмерно. Обратите внимание на состояние своего здоровья.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Девы

Ваш день сегодня будет спокойным и уравновешенным – никаких резких изменений в вашей судьбе произойти не должно. Но стоит постараться избегать конфликтов и ссор. В кругу близких людей вы будете находиться как за каменной стеной.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Весов

Сегодня вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете сделать даже больше, чем планировали. И даваться вам все будет легко, поэтому старайтесь распланировать свой день максимально. Уделите время своему здоровью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Скорпиона

Ваших дипломатических способностей хватит для того, чтобы добиться хороших результатов в переговорах или обсуждении важных дел. Надежной поддержкой и опорой для вас станет мир и покой в вашей семье.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Стрельца

Постарайтесь на этот день запланировать как можно больше дел. Мало того, что вы все успеете сделать, так еще и время останется на свои увлечения и хобби или встречу с друзьями. Смело отправляйтесь в гости или наоборот – проведите вечер наедине, главное, чтобы вам было хорошо.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Козерога

Сегодня вы будете настоящей душой компании и сможете согреть всех своим теплом и улыбкой. Приятные сюрпризы, подарки и знаки внимания для вас сегодня – норма. Позвольте себе сегодня отдохнуть и заняться тем, что приносит удовольствие.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Водолея

День для вас сегодня пролетит незаметно и тут важно успеть сделать все, что вы себе запланировали. Постарайтесь уходить от выяснения отношений, но при этом стараться никого не обидеть. Вечер посвятите себе и своему любимому человеку.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Рыбы

Постарайтесь сегодня не брать на себя повышенные обязательства, не требовать от себя подвигов и не пытаться немедленно решить все бытовые или профессиональные вопросы. Вечер посвятите себе и своим мечтам – они обязательно скоро сбудутся.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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