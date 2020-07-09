Гороскоп на сегодня: у Льва будет плодотворный день, а у Девы – очень спокойный
Астрологический прогноз на 9 июля для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на четверг, 9 июля 2020 года. Займитесь сегодня рабочими делами, вопросами карьерного роста и рабочих обязанностей. Лениться и скучать противопоказано.
Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Овна
Сегодня вас ждет удачный день в любых ваших начинаниях. Старые связи откроют перед вами новые перспективы, а ваша активность поможет достичь хороших результатов. Будьте сегодня общительными и открытыми.
Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Тельца
Общение и новые знакомства способны вдохнуть в вас новую жизнь и показать хорошие перспективы. Старайтесь больше времени уделить семье и родственникам, а вот вечер все же оставьте для себя и своих желаний.
Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Близнецов
Все у вас сегодня может падать с рук, поэтому лучше держите себя в руках и не отчаивайтесь, ведь все это временно. Настройтесь на позитив с помощью друзей, хорошей книги или фильма. Все получится – только дайте немного времени.
Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Рака
Сегодня вам не придется сильно жаловаться на жизнь, ведь к вечеру вы получите то, о чем так давно мечтали. Будьте довольны собой и хвалите даже за самые маленькие победы. Уделяйте больше внимания и заботы своим близким.
Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Льва
Сегодняшний день будет довольно плодотворным и многообещающим. Главное – не ленитесь и выполняйте все запланированное вовремя. Старайтесь не брать на себя повышенных обязательств и не загружайте себя чрезмерно. Обратите внимание на состояние своего здоровья.
Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Девы
Ваш день сегодня будет спокойным и уравновешенным – никаких резких изменений в вашей судьбе произойти не должно. Но стоит постараться избегать конфликтов и ссор. В кругу близких людей вы будете находиться как за каменной стеной.
Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Весов
Сегодня вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете сделать даже больше, чем планировали. И даваться вам все будет легко, поэтому старайтесь распланировать свой день максимально. Уделите время своему здоровью.
Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Скорпиона
Ваших дипломатических способностей хватит для того, чтобы добиться хороших результатов в переговорах или обсуждении важных дел. Надежной поддержкой и опорой для вас станет мир и покой в вашей семье.
Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Стрельца
Постарайтесь на этот день запланировать как можно больше дел. Мало того, что вы все успеете сделать, так еще и время останется на свои увлечения и хобби или встречу с друзьями. Смело отправляйтесь в гости или наоборот – проведите вечер наедине, главное, чтобы вам было хорошо.
Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Козерога
Сегодня вы будете настоящей душой компании и сможете согреть всех своим теплом и улыбкой. Приятные сюрпризы, подарки и знаки внимания для вас сегодня – норма. Позвольте себе сегодня отдохнуть и заняться тем, что приносит удовольствие.
Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Водолея
День для вас сегодня пролетит незаметно и тут важно успеть сделать все, что вы себе запланировали. Постарайтесь уходить от выяснения отношений, но при этом стараться никого не обидеть. Вечер посвятите себе и своему любимому человеку.
Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года, для Рыбы
Постарайтесь сегодня не брать на себя повышенные обязательства, не требовать от себя подвигов и не пытаться немедленно решить все бытовые или профессиональные вопросы. Вечер посвятите себе и своим мечтам – они обязательно скоро сбудутся.
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