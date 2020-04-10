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Гороскоп на сегодня: у Овна удачный день для творчества, а у Тельца – эмоциональный подъем

Астрологический прогноз на 10 апреля для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:01

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2020 года, для Овна

Удачный день для творчества, ведь вы будете полны энергии и вдохновения. В вашей жизни может появится важный человек. Будьте открытыми и гостеприимными с семьей.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2020 года, для Телец

У вас сегодня эмоциональный подъем, который добавит вам уверенности в себе и зарядит энергией для новых свершений. Разговор с начальством лучше перенести на другой день.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2020 года, для Близнецов

Благоприятный день для решения важных вопросов и занятий самообразованием. Не берите деньги в долг и никому не одалживайте – финансы лучше держите при себе. Вечер проведите с близкими людьми.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2020 года, для Рака

В рабочих вопросах проявляйте инициативу – так сможете показать себя и стать более заметным для начальства. Выбирайте дела, с которыми вы сможете справиться. Избегайте конфликтов и выяснения отношений.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2020 года, для Льва

Сегодня смело можете заниматься новыми делами и завершать старые. Получится рассчитаться с долгами. Можете завести новые знакомства и даже встретить свою любовь.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2020 года, для Девы

Старайтесь вести себя спокойно и естественно со своими близкими и проявляйте инициативу в рабочих делах. Будете чувствовать себя хорошо и в физическом плане, и в эмоциональном.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2020 года, для Весы

Не опускайте руки, если вас постигла неудача. Проанализируйте свои ошибки и двигайтесь вперед – у вас все получится, ведь желаний у вас много и возможности тоже есть. Главное их рассмотреть. Вечер проведите в семейном кругу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2020 года, для Скорпион

Вам противопоказано сегодня вступать в какие-либо конфликтные ситуации, споры и выяснять отношения с кем бы то ни было. Рискуете погрузиться в негатив. Постарайтесь больше времени провести на свежем воздухе.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2020 года, для Стрельца

Следите сегодня за своими словами и действиями, иначе можете получить нежелательные последствия. Лучше всего провести день наедине со своими мыслями и спланировать ближайшие полгода.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2020 года, для Козерога

У вас начинается удачный период, когда вы будете получать заманчивые предложения по работе и в личной жизни. Отличный период, чтобы заняться самообразованием или повышением квалификации.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2020 года, для Водолея

Будьте осторожны и бдительны при общении с незнакомыми людьми. Также стоит быть осторожными со своими обещаниями – лучше не давать их, если не уверены, что получится их осуществить. Старайтесь сегодня ни с кем не спорить.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2020 года, для Рыб

Не беритесь сегодня за дела, которые требуют от вас слишком много усилий и времени. А все дела, которыми занимаетесь, делайте тщательно и скрупулезно. Возможны новые интересные знакомства.

Какими чертами характера обладают люди в год Крысы – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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