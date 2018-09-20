Гороскоп на сегодня: у Овнов сложный день, а Львам придется изрядно потрудиться

Гороскоп на 21 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп. Фото: pixabay.com

Овен

Наберитесь терпения, ведь нынешний день будет невероятно сложным. Придется решить множество насущных проблем, не прибегая к помощи окружающих.

Телец

Не забывайте, что спорить с начальством — не самая правильная идея. Вы можете высказать свою точку зрения по интересующему вас вопросу, но тактично.

Близнецы

Даже если эта неделя была очень сложной и вы устали, этого нельзя демонстрировать окружающим. Продержитесь еще день — впереди выходные, отдохнете.

Рак

Хотите добиться поставленной цели как можно быстрее — заставьте себя сконцентрироваться только на деле. И поменьше внимания на окружающих.

Лев

Сегодня судьба будет испытывать вас на прочность, только чтобы вы отказались от своей цели. Придется изрядно потрудиться, чтобы добиться желаемого.

Дева

Нынче вам следует все спорные вопросы в бизнесе обсудить в непринужденной обстановке, например, в кафе. Не мелочитесь, расходы должны окупиться.

Весы

Ваша основная задача на этот день — запастись терпением и ждать благоприятного момента, а вот когда он наступит — приступайте к решительным действиям.

Скорпион

Есть вероятность того, что с коллегами у вас возникнут конфликты по мелочам. Постарайтесь держать себя в руках и решать проблемы спокойно.

Стрелец

Прежде чем выходить из дома, проверьте все электроприборы, а также убедитесь, что вы взяли с собой все, что необходимо, чтобы не возвращаться.

Козерог

Сегодня любые попытки рационализировать рабочий процесс будут оканчиваться неудачей, но каждая последующая будет куда менее сокрушительной.

Водолей

Вам необходимо быть спокойными, ведь сегодня вы — единственный островок здравого смысла в океане бушующего вокруг вас безумия.

Рыбы

Удачный день для интеллектуальной работы. А если вдруг решите заняться повышением квалификации, то и тут ваши труды не пройдут зря.