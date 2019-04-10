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Гороскоп на сегодня: у Раков финансовые затруднения, а Стрельцам важно быть точным в работе

Астрологический прогноз на 10 апреля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:08
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pixabay

Овен

Задачи на сегодня будут предельно ясны, ничего сверхъестественного вас не ждет. Необходимо лишь выполнить все качественно и в оговоренные сроки.

Телец

В ближайшее время вас ожидает финансовый подъем. Возможно, это будет связано с новой интересной должностью, о который вы так давно мечтали.

Близнецы

Если вам кажется, что ситуация выходит из-под контроля — обратитесь за советом. В вашем окружении обязательно найдется человек, готовый помочь.

Рак

В ближайшее время возможны мелкие финансовые затруднения, связанные с незапланированными тратами. Некоторое время придется экономить.

Лев

Не потакайте своей лени, не давайте себе возможности расслабиться, иначе всевозможные поблажки могут серьезно повредить вашей карьере.

Дева

Каждый день не может быть удачен, но это не повод огорчаться. Через некоторое время удача снова окажется на вашей стороне, а пока трудитесь на результат.

Весы

Не вздумайте увильнуть от какой бы то ни было работы. Даже если вам и удастся воплотить задуманное, вскоре вы пожалеете о данном поступке.

Скорпион

Пора переосмыслить жизненные цели и свою манеру поведения. Если сумеете правильно все оценить, ваши отношения с окружающими изменятся к лучшему.

Стрелец

Любая неточность в работе может пагубным образом отразиться как на репутации вашей фирмы в целом, так и на вашей карьере в частности.

Козерог

Дело, которым вам сегодня предстоит заняться, окажется слишком скучным. Поэтому в ваших интересах поскорее его закончить и забыть, как страшный сон.

Водолей

Первую половину дня придется потратить на устранение допущенной ранее ошибки. Оставшаяся часть дня не предвещает ничего неожиданного и внезапного.

Рыбы

Сегодня будет нелишне обратиться за помощью к экспертам. И постараетесь действовать, руководствуясь их советами, но не забывая о собственном мнении.

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Источник: Сегодня
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